Programul TEZAUR revine în aprilie: Ministerul Finanțelor lansează noi titluri de stat

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 6 aprilie – 8 mai 2026, o nouă ediție a Programului TEZAUR, prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, beneficiind de dobânzi anuale neimpozabile de 6,50%, 7,00% și 7,50%, respectiv. Veniturile obținute din aceste investiții sunt scutite de impozit, iar titlurile de stat sunt emise în formă dematerializată, cu valoare nominală de 1 leu.

Ministerul evidențiază interesul ridicat al populației pentru acest instrument de economisire: numai în primul trimestru din 2026, subscrierile TEZAUR au depășit 7,75 miliarde de lei, mai exact 7.750.234.269 lei.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:

- între 6 aprilie și 6 mai 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

- între 6 aprilie și 7 mai 2026, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru emisiunile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului;

- direct de la sediile Trezoreriei Statului, în intervalul 6 aprilie – 8 mai 2026;

- prin Poșta Română, între 6 aprilie – 7 mai 2026 în mediul urban și între 6 aprilie – 6 mai 2026 în mediul rural.

Investitorii pot deschide online un cont de subscriere la Trezoreria Statului, pot efectua viramente către conturi bancare și pot subscrie titluri TEZAUR prin platformele digitale disponibile.

Avantaje și eligibilitate

Programul TEZAUR oferă mai multe beneficii: neimpozitarea veniturilor, plata anuală a dobânzii, posibilitatea transferului și răscumpărării anticipate a titlurilor de stat. Subscrierile pot fi anulate în perioada de ofertă, pe baza unei cereri.

Pot participa persoanele fizice care au împlinit 18 ani, iar fondurile atrase vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor și al Poștei Române.

Ministerul reamintește că, din martie 2025, cetățenii care dețin cont pe Ghișeul.ro și un card de debit pot achiziționa online titluri de stat TEZAUR, simplu și rapid.