Mircea Lucescu, resuscitat de trei ori după infarctul suferit înainte de externare - SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

Fostul selecționer Mircea Lucescu a suferit un infarct în cursul acestei dimineți, chiar în timp ce se pregătea să fie externat.

UPDATE - Spitalul Universitar, noi detalii despre starea de sănătate

Reprezentanții Spitalului Universitar au transmis noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

„Revenind la comunicatul inițial al SUUB, precizăm că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical.”, a mai transmis Spitalul Universitar.

UPDATE - Mircea Lucescu, resuscitat de trei ori

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este extrem de gravă, potrivit informațiilor apărute în ultimele ore din apropierea familiei. Sursele citate de Realitatea PLUS spun că acesta ar fi fost resuscitat de trei ori, medicii reușind să-l stabilizeze și să-l țină în viață.

Antrenorul a fost internat inițial la terapie intensivă, unde a primit îngrijiri de urgență, iar ulterior a fost transferat în secția destinată pacienților cardiaci critici. În prezent, medicii sunt rezervați în privința evoluției sale.

UPDATE - Anunțul reprezentanților spitalului

Potrivit anunțul reprezentanților spitalului, Lucescu a suferit în cursul dimineții un infarct miocardic acut și a fost preluat de urgență, beneficiind rapid de intervențiile medicale necesare, conform protocoalelor. În prezent, starea sa este stabilă, fiind monitorizat atent de medici, iar acesta rămâne internat în Secția de Cardiologie, unde primește îngrijirile de specialitate.

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, se arată în anunțul spitalului.

Mircea Lucescu a făcut infarct

La finalul lunii martie, Mircea Lucescu a trecut prin momente dificile, după ce i s-a făcut rău în timpul cantonamentului echipei naționale. Incidentul a avut loc chiar înaintea unui antrenament, iar selecționerul a leșinat în timpul ședinței tehnice, fiind nevoie de intervenția rapidă a echipei medicale și a echipajelor SMURD.

După stabilizarea inițială, acesta a fost transportat la Spitalul Universitar din București pentru investigații și monitorizare. Medicii au stabilit că a fost vorba despre o tulburare majoră de ritm cardiac, iar antrenorul a rămas internat pentru tratament și supraveghere de specialitate.