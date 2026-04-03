„Marea groapă de gunoi la modă” din Atacama: munți de haine de firmă abandonate în deșert

Un fenomen alarmant ia amploare în Deșertul Atacama, unde tone de haine, multe dintre ele de firmă și cu etichetele încă intacte, ajung să fie abandonate și să se degradeze în condiții extreme. Zona a fost supranumită de localnici „marea groapă de gunoi la modă”, devenind un simbol al risipei din industria vestimentară.

Munți de haine noi, dar fără valoare pentru nimeni

La marginea unei prăpastii din Atacama s-a format un adevărat munte de textile. Printre articolele aruncate se regăsesc haine de designer, pulovere tematice, încălțăminte de iarnă sau echipamente sportive - toate în stare bună, dar fără cerere.

Multe dintre aceste produse au încă etichetele originale și prețurile atașate, semn că nu au fost niciodată purtate.

De la donații la dezastru ecologic

Inițial, o parte dintre haine ajungeau în Chile prin donații sau ca surplus din industria modei, cu scopul de a fi redistribuite către persoane defavorizate. În timp, însă, cantitățile au devenit imposibil de gestionat.

Rezultatul: tone de articole vestimentare abandonate, care nu mai sunt dorite nici măcar gratuit.

Deși Deșertul Atacama este cunoscut pentru peisajele sale spectaculoase și climatul arid, acumularea masivă de deșeuri textile afectează mediul în mod grav.

Hainele sintetice se descompun lent sub soarele puternic, eliberând substanțe toxice care pot contamina solul și sursele de apă din zonă.

Mai mult, dimensiunea depozitului de haine este atât de mare încât poate fi observată chiar și cu ajutorul imaginilor din satelit.

Un simbol al consumului excesiv

Specialiștii consideră că acest fenomen reflectă problemele majore ale industriei globale de fashion, în special producția în masă și consumul rapid.

Cazul din Atacama este comparat adesea cu celebra insulă de plastic din Oceanul Pacific, devenind un exemplu concret al impactului negativ al risipei asupra mediului.

„Marea groapă de gunoi la modă” nu este doar o problemă locală, ci un semnal de alarmă la nivel global. În lipsa unor soluții sustenabile, astfel de depozite de deșeuri textile ar putea deveni tot mai frecvente.