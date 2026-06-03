Decizia controversată luată de un miliardar: s-a mutat în altă țară de teama războiului. Afaceristul caută să evite taxele ridicate și riscurile globale

Sursă: Realitatea.net

Unul dintre cei mai cunoscuți investitori din tehnologie ar fi decis să își schimbe radical stilul de viață. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, miliardarul Peter Thiel s-ar fi relocat împreună cu familia în Argentina, invocând motive care țin atât de fiscalitate, cât și de preocupările sale legate de viitorul geopolitic al lumii.

Mutarea ar avea legătură cu temerile privind un posibil conflict nuclear, instabilitatea politică din Statele Unite și impactul pe care dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale l-ar putea avea asupra societății.

Peter Thiel ar fi ales Buenos Aires pentru un nou început

Surse citate de presa americană susțin că fondatorul și investitorul din Silicon Valley și-ar fi cumpărat o proprietate de lux într-un cartier exclusivist din Buenos Aires, unde s-ar fi stabilit alături de familie.

Deși mutarea este descrisă deocamdată drept una temporară, există speculații că omul de afaceri ia în calcul o prezență pe termen lung în Argentina. Acesta ar fi fost atras atât de climatul economic mai favorabil, cât și de oportunitățile oferite de actuala administrație de la Buenos Aires.

Taxele ridicate din SUA, printre motivele relocării

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, unul dintre motivele principale ale plecării ar fi nivelul ridicat al taxelor din Statele Unite, în special din California, stat în care Peter Thiel și-a desfășurat mare parte din activitate.

În ultimii ani, au existat dezbateri privind introducerea unor taxe suplimentare pentru persoanele cu averi foarte mari, măsuri care au stârnit reacții puternice în rândul marilor investitori și antreprenori.

Astfel, Argentina ar reprezenta pentru miliardar o alternativă mai atractivă din punct de vedere fiscal, într-un context în care tot mai mulți oameni de afaceri caută jurisdicții cu impozitare redusă.

Temeri legate de un posibil război nuclear și de viitorul tehnologiei

Pe lângă considerentele economice, Peter Thiel ar fi motivat de îngrijorări privind stabilitatea globală. Conform unor relatări, investitorul consideră că emisfera sudică ar putea oferi un grad mai mare de siguranță în eventualitatea unor conflicte majore la nivel mondial.

Printre scenariile care l-ar preocupa se numără posibilitatea unui război nuclear în emisfera nordică, dar și efectele neprevăzute ale dezvoltării inteligenței artificiale.

Nu este singurul antreprenor din domeniul tehnologiei care privește America de Sud ca pe un refugiu în cazul unor crize globale. Se spune că și omul de afaceri Martin Varsavsky ar fi ales să se stabilească în aceeași regiune.

Speculații privind obținerea rezidenței permanente

Presa internațională a relatat că Peter Thiel și-ar fi înscris deja copiii la o instituție de învățământ din Argentina și ar fi investit inclusiv într-o proprietate din Uruguay, țara vecină.

Aceste detalii au alimentat speculațiile potrivit cărora miliardarul ar intenționa să obțină rezidență permanentă sau chiar cetățenie argentiniană. Cu toate acestea, reprezentanți ai administrației prezidențiale au negat public existența unor astfel de demersuri oficiale.

Relația cu Javier Milei, atent urmărită

Mutarea lui Peter Thiel a atras atenția și din cauza presupusei sale apropieri de președintele Argentinei, Javier Milei. Liderul argentinian și-a construit imaginea politică promovând reducerea taxelor, dereglementarea economiei și susținerea mediului privat.

Aceste principii sunt considerate apropiate de viziunea libertariană pe care Peter Thiel a exprimat-o în repetate rânduri de-a lungul carierei sale.

Deși multe dintre informațiile privind relocarea sa rămân la nivel de speculație, cazul evidențiază o tendință tot mai vizibilă în rândul marilor averi ale lumii: căutarea unor destinații considerate mai stabile, mai sigure și mai avantajoase din punct de vedere fiscal.