Șoc în imperiul gigantului de modă Mango. Fiul fondatorului, săltat de poliție după moartea misterioasă a miliardarului

Sursă: The Independent

Cazul morții fondatorului gigantului de modă Mango a luat o turnură spectaculoasă, după ce fiul cel mare al magnatului a fost arestat de autoritățile spaniole și pus sub suspiciunea de omucidere. Incidentul care fusese tratat inițial drept un accident petrecut în timpul unei drumeții montane este acum analizat dintr-o cu totul altă perspectivă de anchetatori.

Moartea lui Isak Andic, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din industria modei europene, continuă să provoace șoc în Spania, mai ales după apariția unor presupuse neconcordanțe în declarațiile oferite de fiul său, singura persoană care îl însoțea în momentul tragediei.

Fiul magnatului Mango, arestat de poliția catalană

Jonathan Andic a fost reținut marți dimineață la locuința sa de către poliția catalană, fiind suspectat de omucidere, anunță The Independent .

Acesta urmează să fie prezentat în fața unui tribunal din Martorell, localitate situată în apropiere de Barcelona.

Jonathan Andic a respins acuzațiile și a susținut că moartea tatălui său a fost provocată de o cădere accidentală produsă în timpul unei plimbări prin zona montană Montserrat.

Isak Andic a murit după o cădere de peste 100 de metri

Fondatorul lanțului de magazine Mango și unul dintre cei mai bogați oameni din industria modei europene și-a pierdut viața pe 14 decembrie 2024, la vârsta de 71 de ani.

Potrivit informațiilor făcute publice la acel moment, Isak Andic ar fi căzut de la o înălțime de peste 100 de metri pe versantul unui munte din zona Montserrat, aflată în apropiere de Barcelona.

Inițial, autoritățile au tratat tragedia ca pe un accident de drumeție.

La momentul incidentului, Jonathan Andic era singura persoană care îl însoțea pe tatăl său.

Ancheta s-a schimbat după apariția unor neconcordanțe

Direcția anchetei s-a modificat după ce investigatorii au identificat ceea ce sursele descriu drept presupuse contradicții în declarațiile oferite de Jonathan Andic.

Potrivit presei spaniole, anchetatorii îl considerau suspect încă din luna octombrie a anului trecut.

În cadrul investigației, poliția i-ar fi confiscat telefonul mobil pentru analizarea mesajelor și a eventualelor indicii care ar putea sugera existența unui motiv.

O altă informație care a atras atenția anchetatorilor a fost faptul că Jonathan Andic vizitase aceeași zonă montană cu puțin timp înaintea excursiei fatale.

Fiul magnatului ar fi „pregătit traseul”

Surse citate de agenția italiană ANSA și preluate de presa locală au afirmat că vizita anterioară în Montserrat ar fi avut scopul de a pregăti traseul pentru drumeția pe care urma să o facă împreună cu tatăl său.

Acest detaliu a devenit unul dintre elementele analizate atent în cadrul anchetei redeschise de autoritățile spaniole.

Dosarul fusese închis inițial

Cazul morții lui Isak Andic fusese clasat în luna ianuarie, după ce anchetatorii au concluzionat că nu existau suficiente probe care să indice o posibilă faptă penală.

Ulterior însă, judecătorul de instrucție a decis redeschiderea dosarului și l-a pus oficial sub investigație pe Jonathan Andic în luna octombrie.

În noiembrie, în cadrul anchetei au fost audiate și fiicele omului de afaceri, Judith și Sarah Andic, precum și fratele miliardarului.

Tensiuni în familia care controla imperiul Mango

Investigația a analizat și relațiile tensionate dintre tată și fiu în legătură cu administrarea companiei Mango.

În 2014, Isak Andic îi predase controlul operațional al afacerii fiului său cel mare. Totuși, la doar un an distanță, magnatul revenise la conducerea companiei pentru a reorganiza structura businessului, după ce procesul de succesiune nu ar fi funcționat așa cum fusese planificat.

Aceste tensiuni interne au intrat și ele în atenția anchetatorilor care încearcă să stabilească toate circumstanțele tragediei.

Familia susține că Jonathan Andic este nevinovat

Reprezentanții familiei au cerut în repetate rânduri respectarea vieții private și au transmis că Jonathan Andic beneficiază de sprijinul apropiaților.

Un purtător de cuvânt al familiei a confirmat că acesta era audiat de anchetatori, însă a refuzat să ofere alte detalii despre caz.

„Cooperarea a fost și va rămâne totală”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că familia lui Andic este convinsă de nevinovăția acestuia.

Poliția a anunțat că Jonathan Andic rămâne în arest preventiv.