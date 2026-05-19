Țeapa cu mini-reactoare nucleare. Câți bani sunt la mijloc?

Apar tot mai multe semne de întrebare cu privire la viitorul proiectului de la Doicești, care propune construirea unei centrale nucleare de ultimă generație, prin implementarea în premieră a unui sistem de reactoare nucleare modulare mici, cunoscute și drept SMR-uri.

Compania americană NuScale, cea care deține și implementează tehnologia, a raportat în primele luni ale acestui an o majorare cu peste 53 la sută a pierderilor față de 2025, până la aproape 47 de milioane de dolari, dar și o prăbușire dramatică a încasărilor. Ilie Bolojan lasă de înțeles că proiectul este o gaură neagră.

Ilie Bolojan a recunoscut că proiectul este o gaură neagră

„În statele Unite ale Americii această firmă este considerată oficial atât de dubioasă încât i s-a interzis să facă proiectul. Și la noi e bună?”, a zis maestrul Ion Cristoiu.

Proiectul de la Doicești este dezvoltat de compania RoPower Nuclear, deținută de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas. Investiția totală este estimată la cifre între 6 și 7 miliarde de dolari, însă finanțarea nu este încă sigură. Două instituții financiare americane și-au exprimat interesul pentru susținerea proiectului, fără angajamente ferme până în acest moment.

„Unul din proiectele de care s a vorbit în acești ani a fost SMR-ul de la Doicești, acel reactor. Știți cât a consumat Nuclearelectrica acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii.

Merită asta? În loc să facem niște investiții, de exemplu, cu cap?”, a zis Ilie Bolojan.

Tot mai mulți oficiali români privesc cu scepticism proiectul de la Doicești, mai ales pentru că tehnologia SMR nu a fost implementată pe scară largă la nivel mondial. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că prioritatea ar trebui să fie modernizarea reactorului 1 de la Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor 3 și 4. Ilie Bolojan este și ministru interimar al Energiei, motiv pentru care poate bloca deciziile cu privire la proiectul mini-reactoarelor.

Compania care trebuie să investească la Doicești e în pierdere

„Ea nu avea voie compania în Europa. Toată lumea a zis: „Bă, experiment nuclear.

Toată lumea a fugit.

La vremea respectivă era clar că era o golănie.

Noi cumpăram înainte de a termina ei proiectul.

Și cu banii pe care îi primea de la noi ei făceau proiectul.” , a completat jurnalistul Ion Cristoiu.

Autoritățile încearcă acum să limiteze riscurile financiare. Planul prevede ca inițial să fie cumpărat un singur reactor, iar restul modulelor să fie achiziționate doar dacă primul funcționează conform parametrilor stabiliți.

Centrala de la Doicești ar urma să fie construită pe locul fostei termocentrale, deja demolată. Cei implicați spun că terenul este pregătit deja pentru viitoarea investiție.