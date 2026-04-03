Război în Ucraina, ziua 1503. Rusia a lansat noi atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei - LIVE TEXT

Sursă: Realitatea.Net

Ostilitățile continuă pe frontul din Ucraina, unde noi lovituri lansate de Rusia alimentează îngrijorările autorităților de la Kyiv privind agravarea problemelor energetice, într-un moment în care infrastructura rămâne vulnerabilă după iarna extrem de dură.

UPDATE - Volodimir Zelenski spune că i-a invitat pe emisarii americani la Kiev pentru a relua negocierile cu Moscova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că i-a invitat pe emisarii americani la Kiev pentru a relua negocierile cu Moscova privind conflictul din Ucraina, care au fost suspendate de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

”Am invitat delegația americană responsabilă de negocieri la Kiev. Delegația va face tot posibilul, în circumstanțele actuale, în timpul războiului cu Iranul, să vină la Kiev”, a declarat președintele ucrainean, ale cărui afirmații au fost sub embargou până vineri, unui grup de jurnaliști.

”Aceasta este o alternativă la o reuniune trilaterală la nivel de grup de lucru tehnic. Grupul american poate veni la noi și apoi, după noi, poate merge la Moscova”, a adăugat el.

În același timp, conform Reuters, Zelenski a mai spus că situația din prima linie pentru Ucraina este cea mai bună din ultimele zece luni, adăugând că trupele Kievului au dejucat o ofensivă rusească luna trecută.

”Ofensiva pe care o plănuiau pentru martie a fost zădărnicită de acțiunile forțelor noastre armate. De aceea, rușii își vor intensifica acum pur și simplu operațiunile de asalt”, a afirmat Zelenski, conform unui comunicat de presă publicat vineri de biroul său.

”Per total, linia frontului rezistă. Situația este complexă, dar e cea mai bună din în ultimele zece luni”, a spus el, citând date de la serviciile de informații ucrainene și britanice.

UPDATE Rusia a lansat în plină zi un atac masiv cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev: o persoană a murit, o alta a fost rănită

Regiunea Kiev a fost supusă vineri dimineaţă unui atac „masiv” cu 500 de drone şi rachete ruseşti, a anunţat şeful administraţiei militare regionale, Mîkola Kalaşnîk, acesta fiind un nou episod de atac în plină zi împotriva Ucrainei, care este de obicei ţinta unor atacuri nocturne, relatează AFP. Potrivit Ukrainska Pravda, există cel puţin un mort şi un rănit.

„Regiunea Kiev este din nou ţinta unui atac inamic de amploare cu rachete şi drone”, a anunţat Kalaşnîk, îndemnând locuitorii „să se adăpostească imediat”.

În jurul prânzului, Serviciul Naţional de Urgenţă a precizat că districtele Obuhiv, Bucea şi Fastiv au fost lovite. În districtul Bucea a murit o persoană, iar în districtul Fastiv a mai fost rănită o persoană.

În districtul Obuhiv s-a înregistrat o lovitură asupra unui bloc de locuinţe, fără victime.

Acest atac aerian de amploare, care ilustrează un nou episod de raid în plină zi, a determinat compania ucraineană de electricitate Ukrenergo să anunţe întreruperi de curent de urgenţă „în mai multe regiuni” ale ţării.

UPDATE - Rusia își schimbă tonul față de apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că Moscova ar trebui să renunțe la atitudinea „tolerantă” față de tentativa Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană. Medvedev susține că Uniunea Europeană nu mai este doar o structură economică și că ar putea evolua rapid într-o alianță militară, pe care o consideră ostilă Rusiei și, în unele privințe, chiar mai problematică decât NATO.

În acest context, oficialul rus a afirmat că Rusia nu ar mai trebui să trateze cu indulgență statele vecine care aleg să se apropie de ceea ce el numește o „uniune militaro-economică”. Medvedev a mai declarat că nu se așteaptă ca Statele Unite să părăsească NATO, însă consideră posibilă adoptarea unor măsuri simbolice, precum reducerea prezenței militare americane în alte state membre. Potrivit acestuia, tensiunile interne din cadrul NATO ar putea contribui la transformarea Uniunii Europene într-o structură mai puternică și mai orientată spre dimensiunea militară.

UPDATE - Rachete rusești lovesc blocuri de locuințe în Harkiv, cel puțin o persoană rănită. Forțele ruse au lansat în noaptea de 3 aprilie un baraj de rachete și drone asupra Ucrainei, cu lovituri raportate în orașul Harkiv, potrivit oficialilor.

UPDATE - Importurile de electricitate ale Ucrainei scad pe măsură ce criza se estompează

Importurile de electricitate ale Ucrainei au scăzut cu 25% în martie față de luna precedentă, pe măsură ce țara iese dintr-o iarnă devastatoare provocată de atacurile rusești asupra rețelei energetice.

Datele publicate pe 2 aprilie de grupul ucrainean de analiză energetică ExPro Consulting arată că Ucraina a importat 942 gigawați-oră de electricitate în martie 2026, comparativ cu peste 1.200 gigawați-oră în februarie.

Rusia a lansat mii de drone și rachete asupra Ucrainei în încercarea de a anihila infrastructura energetică și de încălzire a țării pe parcursul iernii — cea mai rece de la declanșarea invaziei pe scară largă, în urmă cu peste patru ani.

Temperaturile au scăzut în mod regulat până la -20 de grade Celsius în mari regiuni ale țării în ianuarie și februarie.