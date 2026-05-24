Transmisiune specială de la cea mai mare companie de AI din lume. Controversele din jurul gigantului chinez

Transmisiune specială de la Beijing! În ultimii ani, Iflytek, cea mai mare companie de inteligență artificială din lume a dezvoltat tehnologii avansate pentru recunoaștere vocală și traducere automată. Gigantul cu renume mondial este înconjurat și de o serie de controverse, aflându-se astfel pe lista neagră a Statelor Unite. La sediul companiei a ajuns și Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român aflat în aceste zile cruciale la Beijing.

Sediul Iflytek se află la Beijing. Compania care a ajuns un gigant mondial a fost înființată acum peste 25 de ani de niște studenți.

„Compania noastră a fost fondată în 1998 de șase studenți ai Universității de Știință și Tehnologie din China, care este localizată în provincia Anhui. Aceștia închiriau un apartament modest pentru primul lor birou.”, a declarat reprezentantul companiei.

Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român care se află la Beijing în această perioadă crucială, a explicat și controversele din jurul companiei.

„Mă aflu la sediul uneia dintre cele mai controversate și, în același timp, fascinante companii de inteligență artificială din lume — iFlytek.

Statele Unite au inclus-o pe lista neagră încă din 2019, pentru rolul în supravegherea musulmanilor uiguri din Xinjiang, ajutând autoritățile chineze să construiască o bază națională de amprente vocale și laboratoare de AI vocal.”, a transmis jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.

„Asistentul nostru medical a trecut examenul național pentru investigare medicală în 2015 și am înregistrat un scor de 456 de puncte din 600.”, a declarat reprezentantul companiei.

Gigantul AI a dezvoltat mai multe dispozitive care folosesc tehnologie de ultimă oră pentru traducere automată, printre care se numără și niște ochelari care recunosc peste 100 de limbi diferite.

„Deci, dispozitivul poate fi conectat la telefoanele noastre. Putem traduce peste 122 de limbi și accente.”

Compania a inventat inclusiv un ecran de traducere pentru turiști.

„Este utilizat în public, de exemplu în aeroporturi, stații de tren sau lângă atracțiile turistice. Uneori, turiștii străini au nevoie să vorbească cu localnicii.

Îmi aleg limba pe partea mea, chineza, iar pe partea ta avem 35 de limbi diferite din care poți să alegi.”