Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Panică maximă, un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații: „La 112 ni s-a spus că ursul nu este o urgență” - VIDEO

24 mai 2026, 11:11
Actualizat: 24 mai 2026, 11:13
Urs într-un hotel din Poiana Brașov

Urs într-un hotel din Poiana Brașov

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Imagini șocante au fost surprinse în Poiana Brașov, acolo unde un urs a intrat într-un hotel. Angajații susțin că au sunat de mai multe ori la 112 pentru a solicita intervenția autorităților, însă li s-a spus că nu este de competența lor și trebuie să sune la poliția din Poiana Brașov.

În lipsa unei intervenții rapide, angajații hotelului spun că au fost nevoiți să supravegheze zonele din jurul unităților pe timpul nopții pentru siguranța turiștilor.

Președintele Nicușor Dan a atacat la CCR legea care stabilește noile cote de intervenție asupra urșilor bruni.

Acesta a argumentat că actul normativ riscă astfel o încălcare a Constituției, cât și a normelor europene privind protecția speciilor sălbatice.

 

Citește și:

Mai multe articole despre

urs, hotel, poiana brasov

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe