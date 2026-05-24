Panică maximă, un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații: „La 112 ni s-a spus că ursul nu este o urgență” - VIDEO
Urs într-un hotel din Poiana Brașov
Imagini șocante au fost surprinse în Poiana Brașov, acolo unde un urs a intrat într-un hotel. Angajații susțin că au sunat de mai multe ori la 112 pentru a solicita intervenția autorităților, însă li s-a spus că nu este de competența lor și trebuie să sune la poliția din Poiana Brașov.
În lipsa unei intervenții rapide, angajații hotelului spun că au fost nevoiți să supravegheze zonele din jurul unităților pe timpul nopții pentru siguranța turiștilor.
Președintele Nicușor Dan a atacat la CCR legea care stabilește noile cote de intervenție asupra urșilor bruni.
Acesta a argumentat că actul normativ riscă astfel o încălcare a Constituției, cât și a normelor europene privind protecția speciilor sălbatice.
