O nouă regulă de circulație implementată în mai multe state europene, printre care și Spania, dă bătăi de cap conducătorilor auto și aduce sancțiuni usturătoare pentru cei neinformati. Este vorba despre introducerea benzilor cu acces restricționat, marcate printr-un simbol care a creat deja confuzie în trafic: un romb alb pe fond albastru. Deși mulți șoferi tind să îl ignore, considerându-l informativ, acesta impune o obligație legală strictă, iar încălcarea ei este monitorizată prin tehnologie de ultimă oră.

Ce reprezintă benzile VAO și cine are drept de acces

Simbolul rombului indică prezența benzilor VAO (Vehículos de Alta Ocupación), adică segmente de drum dedicate exclusiv vehiculelor cu un grad ridicat de ocupare. Această măsură face parte dintr-o strategie ecologică și de urbanism menită să reducă numărul mașinilor care circulă cu un singur pasager, diminuând astfel aglomerația și emisiile de dioxid de carbon.

Regulile sunt clare: accesul pe aceste benzi este permis, de regulă, doar mașinilor care transportă cel puțin două persoane (șoferul plus un pasager), motocicletelor și vehiculelor cu emisii zero. În zilele cu trafic intens sau poluare ridicată, autoritățile pot ridica ștacheta, impunând prezența a minimum trei ocupanți în mașină, condiții care sunt afișate în timp real pe panourile electronice de pe traseu.

Supraveghere video de înaltă rezoluție și amenzi automate

Cei care mizează pe faptul că banda este liberă și aleg să o folosească deși sunt singuri în autoturism riscă să fie surprinși de sistemele automate de monitorizare. Autoritățile au intensificat controalele folosind camere video de înaltă rezoluție, capabile să detecteze prin parbriz numărul exact de ocupanți ai vehiculului.

Sancțiunile nu sunt deloc neglijabile, amenzile ajungând până la 200 de euro. Sistemul funcționează fără a fi nevoie de intervenția agenților de poliție în trafic, procesele-verbale fiind trimise direct la domiciliul proprietarului mașinii.

Încurajarea conceptului de „Car-Pooling”

Dincolo de aspectul punitiv, prin aceste benzi speciale, guvernele europene încearcă să forțeze o schimbare de mentalitate. Scopul este încurajarea conceptului de car-pooling – partajarea aceleiași mașini de către persoane care au un traseu comun. Deși semnul poate apărea atât pe indicatoare suspendate, cât și direct pe asfalt, caracterul său este strict obligatoriu, iar necunoașterea legislației nu îi scutește pe șoferi de plata amenzii, indiferent dacă restul benzilor de circulație sunt blocate în ambuteiaje.