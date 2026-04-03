Premieră în conflictul din Orientul Mijlociu: Un avion F-15E american, doborât deasupra Iranului. Echipajul a fost salvat

Tensiunile dintre Washington și Teheran au atins un nou prag critic vineri, 3 aprilie 2026, după ce un avion de vânătoare F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a fost doborât deasupra teritoriului iranian. Acesta este primul avion de luptă pilotat pe care SUA îl pierd de la debutul „Operațiunii Epic Fury”, în urmă cu cinci săptămâni. În timp ce Pentagonul a confirmat incidentul, forțele speciale au reușit să salveze echipajul.

Misiune de salvare în „inima” inamicului

Potrivit oficialilor americani citați de Reuters, aeronava a fost lovită în timp ce survola zona centrală a Iranului. Imediat după prăbușire, Pentagonul a declanșat o operațiune de salvare de amploare, una dintre cele mai riscante din ultimele decenii. Imagini geolocalizate apărute pe rețelele sociale indică prezența unor aeronave de realimentare HC-130 și a elicopterelor HH-60 Pave Hawk zburând la joasă altitudine în spațiul aerian iranian. Un semn clar că echipele de extracție au ajuns la piloți înainte ca aceștia să fie capturați de forțele locale.

Miza este uriașă pentru administrația Trump: perspectiva ca piloții americani să fie luați prizonieri sau să fie implicați într-o urmărire la sol pe teritoriu ostil ridică r fi ridicat dramatic riscurile politice și militare ale conflictului.

Dilema avionului peridut: F-35 sau F-15E?

Deși mass-media de stat de la Teheran a jubilat inițial, susținând că apărarea antiaeriană a doborât un avion stealth F-35, dovezile de la fața locului contrazic propaganda iraniană. Experții în aviație care au analizat resturile aeronavei — în special deriva verticală și scaunul de ejecție de tip ACES II — au concluzionat că este vorba despre un F-15E Strike Eagle.

Se pare că aeronava aparținea Escadrilei 494 de vânătoare, unitate dislocată recent în regiune de la baza RAF Lakenheath din Marea Britanie, pentru a sprijini operațiunile aeriene împotriva regimului de la Teheran.

Teheranul promite recompense pentru capturarea piloților

Autoritățile iraniene au lansat o campanie agresivă de informare, publicând imagini cu epava și făcând apel la populația civilă să sprijine localizarea americanilor. Guvernatorul provinciei Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad a anunțat oficial că oricine va contribui la capturarea echipajului va fi „recompensat în mod special”.

Deși agenția Tasnim, afiliată Gărzilor Revoluționare (IRGC), susține că echipele de căutare nu i-au găsit încă pe piloți, americanii au reulit să-i salveze.

Contextul unei escaladări fără precedent

Incidentul survine pe fondul unui ultimatum dur lansat de președintele Donald Trump, care a amenințat cu distrugerea infrastructurii energetice și a uzinelor de desalinizare ale Iranului dacă Teheranul nu acceptă condițiile de pace impuse de Washington.

Până în prezent, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a raportat 13 militari americani uciși și peste 300 răniți de la începutul ostilităților. Totuși, capturarea unor piloți ar reprezenta cea mai mare lovitură de imagine pentru SUA și o pârghie de negociere extrem de puternică pentru regimul de la Teheran în orice viitoare discuții diplomatice.