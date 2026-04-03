Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump amenință cu noi lovituri în Iran, în timp ce Teheranul continuă să‑și bombardeze vecinii – LIVE TEXT

Sursă: Realitatea.Net

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou, după ce președintele american a salutat bombardarea unui pod aflat în construcție lângă Teheran, atac soldat cu opt civili morți, potrivit presei iraniene. Incidentul amplifică îngrijorările privind extinderea conflictului și riscul unor noi lovituri asupra infrastructurii iraniene.

UPDATE - Iran ar fi respins propunerea SUA de încetare a focului pentru 48 de ore

Teheranul a respins o propunere a Statelor Unite de instituire a unui armistițiu temporar de 48 de ore, a transmis vineri agenția iraniană Fars, citând o sursă care a dorit să rămână anonimă.Potrivit aceleiași surse, citată de Reuters, oferta americană ar fi fost transmisă miercuri prin intermediul unei alte țări, al cărei nume nu a fost menționat.

Administrația de la Washington nu a oferit, deocamdată, niciun comentariu sau confirmare în legătură cu această informație.

UPDATE - Un avion F-15E american, doborât deasupra Iranului. Operațiune contracronometru pentru salvarea echipajului.

Tensiunile dintre Washington și Teheran au atins un nou prag critic vineri, 3 aprilie 2026, după ce un avion de vânătoare F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a fost doborât deasupra teritoriului iranian.

UPDATE - Zelenski își oferă ajutorul pentru deblocarea strâmtorii Ormuz

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a oferit sprijin monarhiilor din Golf pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, afectată de acțiunile Iranului și aflată în centrul unei crize energetice globale. Liderul ucrainean a precizat că Kievul este pregătit să contribuie în domeniul apărării, fără a detalia însă forma concretă a acestui ajutor, subliniind că deciziile aparțin Statele Unite și statelor din regiune.

De asemenea, președintele ucrainean a evidențiat experiența Ucrainei în menținerea coridorului din Marea Neagră și în combaterea dronelor de tip Shahed, folosite și în conflictele din Orientul Mijlociu.

UPDATE - Marea Britanie trimite sistemul de apărare aeriană Rapid Sentry în Kuweit, după un atac cu drone asupra unei rafinării

Marea Britanie va desfășura sistemul de apărare aeriană Rapid Sentry în Kuweit, pentru a proteja interesele britanice și kuweitiene din regiunea Golfului, a anunțat vineri biroul premierului Keir Starmer. Decizia vine după un atac cu drone atribuit Iranului, care a vizat peste noapte o instalație petrolieră din Kuweit.

Potrivit unui purtător de cuvânt de la Downing Street, premierul britanic a discutat vineri dimineață despre această măsură într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor al Kuweitului, Sabah al-Khalid al-Sabah.

„Prim-ministrul a început prin a condamna atacul iresponsabil cu drone din cursul nopții asupra unei rafinării din Kuweit”, a declarat oficialul britanic. „El a reiterat că Regatul Unit este alături de Kuweit și de toți aliații noștri din Golf.”

UPDATE - Iran avertizează ONU

Teheranul a avertizat ONU înaintea votului asupra unei rezoluții privind strâmtoarea Ormuz. Un vot privind autorizarea folosirii forței pentru redeschiderea strâmtorii, blocată de Iran după atacul americano-israelian, a fost amânat pe termen nedefinit.

UPDATE - Trump promite să lovească şi mai multe obiective iraniene de infrastructură

Preşedintele Donald Trump a declarat că SUA „nici măcar nu au început să distrugă ce a mai rămas în Iran”, reiterând promisiunile de a intensifica atacurile asupra infrastructurii ţării, în timp ce zeci de ţări caută modalităţi de a relua transporturile vitale de energie prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters.

UPDATE - Iranul susține că ar fi doborât un F-35 cu noul său sistem de apărare

Iranul a anunțat vineri că a doborât un avion de vânătoare F-35. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), forța militară de elită a regimului de la Teheran, susține într-un comunicat că avionul de vânătoare a fost doborât deasupra spațiului aerian iranian de un nou sistem de apărare avansat, relatează dpa.

SUA, care împreună cu Israelul au declanșat o ofensivă împotriva Iranului în 28 februarie, nu au confirmat deocamdată doborârea avionului.

IRGC afirmă că acesta ar fi al doilea aparat de tipul F-35 doborât de forțele iraniene de la începutul conflictului.

”Din cauza distrugerii complete a aeronavei, nu există informații cu privire la soarta pilotului. Este puțin probabil ca pilotul să fi supraviețuit”, susține Corpul Gardienilor Revoluției.

UPDATE Armata israeliană publică imagini cu un atac asupra unor combatanți Hezbollah în sudul Libanului

Armata israeliană (IDF) a publicat vineri imagini care arată un atac aerian asupra unor combatanți Hezbollah în sudul Libanului, în timpul unor operațiuni terestre recente.

Potrivit armatei, membrii Hezbollah au fost identificați miercuri de trupele Brigăzii Givati. La scurt timp după aceea, Forțele Aeriene israeliene au lansat un atac și i-au eliminat.

De asemenea, IDF afirmă că trupele Givati au descoperit în zonă numeroase arme și echipamente militare aparținând Hezbollah.

צפו בתיעוד: לוחמי גבעתי חיסלו מחבלי חיזבאללה חמושים שהתקרבו לכוחות בדרום לבנון



UPDATE - Un vas aparținând unui armator francez a traversat strâmtoarea Ormuz

Potrivit datelor Marine Traffic, un prim portcontainer al armatorului francez CMA CGM a reușit să iasă din strâmtoarea Ormuz și se află în prezent în Golful Oman. Este vorba despre un vas aflat sub pavilion maltez. CMA CGM nu a reacționat deocamdată.

Pe 11 martie, directorul companiei anunțase că „aproximativ cincisprezece” dintre navele sale sunt blocate la intrarea în strâmtoare și declarase pentru Le Figaro că pune în aplicare „noi coridoare logistice”, pe rută rutieră și feroviară, pentru a ocoli blocajul din strâmtoarea Ormuz.

UPDATE - Donald Trump amenință cu noi lovituri asupra infrastructurii iraniene

Președintele Donald Trump amenință că va ordona distrugerea unor noi infrastructuri civile iraniene, afirmând că „podurile sunt următoarele, apoi centralele electrice”. Liderul de la Casa Albă susține că SUA „nici măcar nu au început” programul de distrugere a infrastructurii civile iraniene. Trump a lăudat bombardarea unui pod aflat în construcție lângă Teheran, unde 8 civili au murit, potrivit presei iraniene. Președintele american afirmă că majoritatea țintelor militare iraniene au fost deja lovite în ofensiva Mesajele sale alternează între amenințări și apeluri către Teheran pentru a accepta un acord de încetare a focului.

UPDATE - Iranul a lovit noi ținte în Kuweit

O rafinărie din Mina Al‑Ahmadi a fost lovită de drone, provocând incendii, dar fără victime. Armata kuweitiană anunță că își folosește apărarea antiaeriană pentru a intercepta atacuri cu rachete și drone.

UPDATE - Iranul lansează rachete către Israel

Armata israeliană confirmă detectarea unor rachete trase din Iran spre teritoriul israelian. Gărzile Revoluționare iraniene afirmă că au lansat rachete cu rază lungă de acțiune spre Tel Aviv și Eilat. Populația din zonele vizate este instruită să se adăpostească.