Noi reguli pentru ajutorul de stat în transporturi. Ciprian Șerban promite acces mai ușor la fonduri

Transportatorii rutieri vor avea acces mai facil la fonduri pentru camioane electrice și vehicule cu emisii zero. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a confirmat simplificarea schemei de ajutor de stat pentru categoriile N2 și N3.

Ministerul Transporturilor face un pas decisiv pentru susținerea transportatorilor rutieri, prin simplificarea procedurilor de acces la finanțare. Ministrul Ciprian Șerban a anunțat vineri, printr-o comunicare oficială, că regulile jocului se schimbă în favoarea operatorilor economici care doresc să investească în vehicule nepoluante din categoriile N2 și N3.

Mai puține bariere, mai multe investiții

Principala noutate vizează flexibilizarea criteriilor de eligibilitate. Concret, autoritățile vor recunoaște acum o gamă mai largă de instrumente contractuale, permițând firmelor de transport să acceseze mult mai rapid resursele financiare din Fondul pentru Modernizare. „Am luat decizia de a adapta condițiile de acces pentru a facilita investițiile în flote moderne. Adaptările vizează recunoașterea unor noi instrumente contractuale, astfel încât operatorii să poată atrage finanțarea necesară pentru vehiculele cu zero emisii”, a explicat Ciprian Șerban.

Advertising

Advertising

Ministrul a subliniat că sprijinul pentru achiziția de camioane electrice nu vine singur, ci este parte dintr-un pachet strategic ce va fi definitivat până la finalul acestui semestru. Acesta este susținut de doi piloni principali:

Programul e-Mobility: Se concentrează pe extinderea rețelei de stații de reîncărcare de-a lungul drumurilor naționale și autostrăzilor administrate de CNAIR. Programul e-MOVE: Reprezintă soluția de independență pentru companii. Acesta sprijină instalarea stațiilor de încărcare direct la sediul firmelor, integrate cu panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei.

Reducerea dependenței de volatilitatea pieței de combustibili fosili

Prin această abordare integrată, transportatorii nu doar că vor primi subvenții pentru înnoirea flotei, dar vor beneficia și de un ecosistem funcțional. Alimentarea vehiculelor din surse proprii de energie va permite firmelor să reducă semnificativ dependența de prețurile volatile ale pieței de energie, generând economii substanțiale.

În viziunea ministrului, aceste măsuri vor ajuta industria transporturilor din România să se adapteze rapid la cerințele europene de decarbonizare, crescând în același timp profitabilitatea și reziliența economică a operatorilor autohtoni în fața provocărilor viitoare.