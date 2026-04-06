În prezent, o echipă multidisciplinară de medici este reunită într-o „întâlnire complexă” pentru a stabili conduita terapeutică optimă pentru tehnicianul român, subliniind rigoarea cu care este gestionat acest caz de interes public major.

Fără schimbări majore în evoluția clinică

Reprezentanții unității medicale au precizat că, până la acest moment, nu au apărut elemente noi sau spectaculoase în evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu. Mesajul spitalului este unul de echilibru, menit să tempereze speculațiile apărute în spațiul public. Unitatea medicală a dat asigurări că va reveni cu detalii imediat ce deciziile medicale vor fi definitivate sau dacă contextul clinic o va impune, menținând strategia de comunicare „pas cu pas” adoptată de la internare.

Apel la decență și respectarea intimității

Într-un context în care SUUB găzduiește în prezent aproape 800 de pacienți, conducerea spitalului a lansat un apel ferm către instituțiile media. Medicii solicită respectarea dreptului la intimitate, confidențialitate și demnitate, atât pentru Mircea Lucescu, cât și pentru familiile celorlalți pacienți internați.

„Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște”, au transmis reprezentanții SUUB.

Spitalul avertizează asupra riscului preluării informațiilor inexacte și recomandă jurnaliștilor să se raporteze exclusiv la comunicatele oficiale emise de instituție, singurele care conțin date medicale verificate și corecte. În acest moment, prioritatea personalului medical rămâne stabilirea celor mai bune soluții de tratament, într-un mediu care să asigure liniștea necesară recuperării marelui antrenor.