Irakul și-a redeschis spațiul aerian. Anunțul autorităților de la Bagdad, după ce Iranul şi-a oprit operaţiunea militară împotriva Israelului

Sursă: Realitatea.Net

Irakul şi-a redeschis luni după-amiaza spaţiul aerian. Anunțul a fost făcut de Apărarea Civilă irakiană, după ce Iranul şi-a oprit operaţiunea militară împotriva Israelului, relatează AFP.

Autoritatea Aviaţiei Civile a anunțat printr-un comunicat că redeschide ”spaţiul aerian zborurilor către şi de pe toate aeroporturile” din Irak.

Totodată, a subliniat că va continua ”să urmărească şi evalueze situaţia” în Orientul Mijlociu, pfrecizează ea.

Duminică seara, autoritatea a anunţat că închide, pe o perioadă de 72 de ore, spaţiul aerian al Irakului, în urma unor tiruri de rachetă iraniene către Israel, primele de la începutul armistiţiului de la 8 aprilie.

Pentru prima dată de la semnarea armistițiului din 8 aprilie, Iranul a bombardat Israelul, ca represalii pentru un atac asupra unei alte țări. Israelul a reacționat imediat, în ciuda apelurilor lui Donald Trump de a se abține de la un contraatac.

Abia după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului duminică seara, acesta fiind primul astfel de atac de la începutul armistițiului pe 8 aprilie, Donald Trump a intervenit. „Îl voi suna chiar acum pe Bibi și îi voi spune să nu riposteze”, a declarat președintele american pentru platforma Axios.

În ciuda avertismentului, Israelul a ripostat cu o serie de atacuri asupr unor orașe inaniene,inclusiv Teheranul.

Autoritățile iraniene au închis spațiului aerian din jurul Aeroportului Internațional Imam Khomeini din Teheran, principalul aeroport al țării.