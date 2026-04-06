Președintele SUA, Donald Trump, nu va participa la summitul B9 care va avea loc pe 13 mai, la București, eveniment ce reunește liderii statelor de pe flancul estic al NATO pentru discuții legate de securitate și sprijinul pentru Ucraina.

Potrivit informațiilor apărute, liderul american a transmis o scrisoare de mulțumire pentru invitația primită din partea autorităților române, însă nu va fi prezent la reuniune. În locul său, Statele Unite ar urma să fie reprezentate de Marco Rubio, care va participa la întâlnire în numele administrației americane.

Summitul B9 este unul dintre cele mai importante evenimente de securitate din regiune, iar la București sunt așteptați mai mulți lideri de rang înalt, printre care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Franței, Emmanuel Macron. În același timp, există încă incertitudini legate de participarea unor oficiali din România. Surse citate susțin că nu este clar dacă Nicușor Dan va fi prezent la acest summit, în contextul în care Capitala găzduiește reuniunea.

Discuțiile din cadrul summitului se vor concentra pe situația de securitate din regiune, pe fondul tensiunilor internaționale, dar și pe continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Reuniunea B9 aduce la aceeași masă statele de pe flancul estic al NATO, într-un moment în care coordonarea și pozițiile comune devin esențiale în contextul actual de securitate.