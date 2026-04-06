O arhivă biologică a itinerarului medieval

O analiză genetică recentă, publicată de Live Science, aduce noi piese de puzzle în dezbaterea seculară privind autenticitatea Giulgiului din Torino, relevând o contaminare surprinzătoare cu ADN uman, animal și vegetal. Rezultatele studiului indică o diversitate biologică uluitoare, care conturează mai degrabă traseul geografic al obiectului prin piețele și bisericile lumii, decât originea sa biblică. Printre urmele de ADN uman, cercetătorii au identificat influențe genetice specifice regiunii Indiei, ceea ce sugerează posibilitatea ca pânza să fi fost fabricată sau manipulată intens în acea zonă, în timp ce speciile vegetale asociate tradițional cu Levantul și relatările din Noul Testament lipsesc cu desăvârșire din mostrele analizate.

Paradoxul botanic: Plante din Lumea Nouă pe o pânză antică

Cea mai intrigantă descoperire vizează cronologia speciilor vegetale identificate pe țesătură. Deși multe dintre plante reflectă practici agricole tipice Europei și bazinului mediteranean, precum grâul sau secara, cercetătorii au detectat urme de porumb, roșii, cartofi și ardei. Aceste specii nu au ajuns în Lumea Veche decât după secolul al XVI-lea, odată cu marile explorări ale Americilor. Prezența lor pe giulgiu confirmă faptul că pânza a fost expusă unei contaminări masive în perioada post-medievală, pe măsură ce aceste alimente au devenit parte din viața cotidiană a celor care au intrat în contact cu artefactul.

Amprentele vieții cotidiene: De la animale de casă la paraziți

Diversitatea biologică se extinde și în regnul animal, unde amprentele genetice de pisici și câini reprezintă aproape jumătate din materialul prelevat. Pe lângă animalele de companie, pe pânză au fost găsite urme provenind de la pui, bovine, oi, porci, cai și chiar căpușe, dar și o listă exotică de resturi alimentare, de la banane și migdale până la portocale și pepeni. Această acumulare eterogenă sugerează că artefactul a fost manipulat fără protecție și expus în spații publice deschise, unde polenul, praful și contactul direct cu mulțimile de pelerini au lăsat urme genetice de-a lungul secolelor de „pelerinaj” prin Europa.

Misterul imaginii și verdictul datării cu carbon

Istoria documentată a Giulgiului începe oficial în anul 1354, în satul francez Lirey, fiind marcată încă de la debut de suspiciuni privind autenticitatea sa. În timp ce datările cu carbon efectuate în trecut plasează originea pânzei în plină epocă medievală, mulți experți consideră că imaginea umană de pe giulgiu nu este un miracol, ci probabil rezultatul unei tehnici artistice în care pânza a fost așezată pe o sculptură în basorelief. Totuși, fascinantul obiect continuă să polarizeze lumea științifică, existând în continuare cercetători care apără ipoteza vechimii de 2.000 de ani, în ciuda dovezilor botanice care descriu mai degrabă o călătorie lungă prin istoria modernă a omenirii.