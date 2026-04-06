Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer se află în comă indusă, la Terapie Intensivă, iar seara trecută fiul său, Răzvan Lucescu, a venit de urgență la Spitalul Universitar. Răzvan Lucescu a venit însoțit de mama sa și de fiul său. Printre cei care au mers ieri de urgență să-l vadă pe fostul antrenor al naționalei se află și Marius Șumudică și Mihai Stoichiță. Medicii depun eforturi uriașe pentru a-l stabiliza pe Mircea Lucescu, iar familia a cerut ca acesta să fie transferat la un spital din Austria, cerere refuzată de medicii care îl supraveghează.