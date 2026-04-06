În același timp, Iranul analizează o propunere venită din partea Pakistanului pentru un armistițiu imediat, însă refuză orice presiune legată de termene-limită sau decizii luate în grabă. Mesajul transmis este unul destul de direct: nu vor face concesii rapide fără garanții clare.

Negocieri în desfășurare și presiuni din partea SUA

Situația vine într-un moment în care mai multe canale diplomatice încearcă să evite escaladarea conflictului. Se discută un plan în două etape: mai întâi un armistițiu temporar, urmat de negocieri pentru un acord mai amplu și stabil pe termen lung.

Pakistanul joacă un rol activ în aceste discuții, prin șeful armatei, care a fost în contact atât cu oficiali americani, cât și iranieni. În paralel, au apărut informații despre un posibil armistițiu de 45 de zile, care ar putea deschide calea unor negocieri mai serioase, potrivit presei straine.

Amenințări directe din partea lui Trump

Presiunea asupra Iranului crește, după ce Donald Trump a avertizat că ar putea ordona noi atacuri asupra infrastructurii energetice și de transport, dacă strâmtoarea nu este redeschisă rapid și nu se ajunge la un acord. Strâmtoarea Hormuz rămâne un punct-cheie pentru economia globală, iar blocarea ei are efecte directe asupra pieței energiei. Tocmai de aceea, orice decizie legată de această zonă are implicații mult dincolo de conflictul direct dintre Iran și Statele Unite.