În urma incidentului, aproximativ 30 de persoane au fost rănite, printre ele fiind și femei și copii. Martorii spun că în momentul prăbușirii, între 70 și 80 de oameni se aflau în instalație. Cu puțin timp înainte de incident, au început să se audă zgomote suspecte, care au ridicat semne de întrebare legate de siguranța structurii.

Momente de panică: oamenii au fost aruncați sau prinși sub structură

Chiar dacă unii pasageri au atras atenția operatorului, atracția a continuat să funcționeze. La scurt timp după apariția zgomotelor, instalația a cedat brusc și s-a prăbușit, desprinzându-se de la bază. Impactul a fost violent, iar mai mulți oameni au fost aruncați din scaune, în timp ce alții au rămas blocați sub structura metalică.

Intervenția a fost dificilă din cauza greutății instalației, iar salvatorii au avut nevoie de aproape o oră pentru a scoate toate victimele. La fața locului au ajuns polițiști, echipe de intervenție și localnici, care au încercat să ajute în primele momente după accident.

Cel puțin șase ambulanțe au fost mobilizate pentru a transporta răniții la spitalele din apropiere. Peste zece persoane sunt în stare gravă și au fost transferate la o unitate medicală mai mare din district. În urmă cu câteva luni, un alt accident similar s-a produs la un târg din India, unde o atracție de tip „tsunami” s-a prăbușit și a provocat moartea unui polițist și rănirea altor persoane. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce a dus la cedarea structurii și dacă au fost respectate normele de siguranță.