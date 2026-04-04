UPDATE - Iranul amenință SUA și Israelul: „Regiunea va deveni un iad dacă conflictul escaladează”

UPDATE - Israelul ar putea ataca instalații energetice iraniene

Israelul se pregătește pentru posibile atacuri asupra instalațiilor energetice din Iran, însă așteaptă unda verde din partea Statelor Unite, potrivit unui oficial din domeniul apărării. Surse citate de Reuters indică faptul că aceste acțiuni ar putea avea loc chiar în cursul săptămânii viitoare, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune.

Situația vine în contextul ultimatumului de 48 de ore transmis de Donald Trump către Iran privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz sau încheierea unui acord, în caz contrar fiind amenințate lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene.

UPDATE - OMS: Mii de morți și milioane de persoane strămutate în urma conflictului din Orientul Mijlociu

UPDATE - Iranul susține că va recâștiga controlul aerian după doborârea unui avion american

Armata Iranului a anunțat că va recăpăta „controlul deplin” asupra spațiului aerian, după ce un avion de vânătoare american a fost doborât, incident descris de Teheran drept „umilitor” pentru Statele Unite. Potrivit informațiilor apărute, unul dintre cei doi membri ai echipajului a fost salvat, în timp ce celălalt este în continuare căutat, SUA declanșând o amplă operațiune de salvare.

În ciuda bombardamentelor zilnice ale SUA și Israelului, Iranul susține că dispune încă de aproximativ jumătate din capacitatea sa de lansare a rachetelor și de sisteme moderne de apărare aeriană. Declarațiile vin în contradicție cu poziția administrației Trump, care afirma anterior că spațiul aerian al Iranului este complet controlat de forțele americane.

UPDATE - Donald Trump le reamintește iranienilor de ultimatumul primit

Donald Trump a transmis un nou mesaj referitor la relația cu Iranul, afirmând că „timpul se scurge” pentru încheierea unui acord, într-o postare publicată pe platforma sa, Truth Social.

„Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile să ÎNCEAPĂ O ÎNȚELEGERE sau să DESCHIDĂ STÂMTOAREA HORMUZ?. Timpul se scurge - 48 de ore înainte ca tot Iadul să domnească asupra lor. Slavă lui DUMNEZEU!”, a scris Trump pe contul său personal de socializare.

UPDATE - Alertă la Bushehr: atac lângă singura centrală nucleară a Iranului



Cel puțin o persoană a murit după ce un proiectil a lovit perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, din sud-vestul Iranului, sâmbătă, potrivit agenției de știri iraniene semi-oficiale Tasnim, citată de Sky News și The New York Times.

UPDATE 15:16 - Iranul deschide tranzitul în Strâmtoarea Ormuz pentru navele cu bunuri esențiale - PRESĂ

Iranul a autorizat trecerea vaselor care transportă bunuri esențiale către porturile sale prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei scrisori citate de agenția iraniană Tasnim. Decizia vine în timp ce mai multe nave, inclusiv unele cu proprietari turci, așteaptă permisiunea de tranzit în urma blocajelor generate de conflictul declanșat la 28 februarie.

UPDATE 14:45 - Cinci miniştri de finanţe din UE cer o taxă pe profiturile excepţionale din energie

Cinci miniştri de finanţe din Uniunea Europeană cer introducerea unei taxe asupra profiturilor excepţionale ale companiilor energetice, ca reacţie la creşterea preţurilor la combustibili cauzată de războiul cu Iranul, potrivit unei scrisori trimise Comisiei Europene şi consultate de Reuters.

Miniştrii de finanţe din Germania, Italia, Spania, Portugalia şi Austria au făcut acest apel comun într-o scrisoare datată vineri, afirmând că o astfel de măsură ar transmite un semnal că „suntem uniţi şi capabili să acţionăm”.

„Ar transmite, de asemenea, un mesaj clar că cei care profită de pe urma consecinţelor războiului trebuie să contribuie la reducerea poverii asupra populaţiei”, au scris ei.

UPDATE 14:00 - Forțele aeriene israeliene au încheiat un val de atacuri asupra infrastructurii regimului iranian din Teheran

Forțele Aeriene Israeliene au finalizat, cu puțin timp în urmă, un val de lovituri asupra unor obiective de infrastructură ale regimului iranian din Teheran, a anunțat armata israeliană.

Deocamdată, armata nu a oferit detalii suplimentare privind țintele vizate.

UPDATE 13:30 - Lovituri asupra unei fabrici de ciment din sudul Iranului - Presa iraniană

Presa iraniană relatează că o fabrică de ciment din sudul Iranului a fost lovită de atacuri.

Nu au fost înregistrate victime în urma „atacului americano-sionist asupra fabricii de ciment din Bandar Khamir”, a transmis agenția de știri Tasnim, citând un oficial de securitate din provincia Hormozgan. Potrivit aceleiași surse, „nu s-au înregistrat perturbări în lanțul de producție” al fabricii.

UPDATE 11:40 - Atacuri aeriene israeliano-americane au vizat un sit petrochimic din Iran - Presa iraniană

Atacuri aeriene israeliano-americane au vizat sâmbătă dimineaţă un sit petrochimic din sud-vestul Iranului, au relatat agenţiile locale de ştiri, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a şasea săptămână.

„Explozii puternice au avut loc în Zona Petrochimică Specială Mahshahr” din provincia Khuzestan, a relatat agenţia de ştiri Fars, citând viceguvernatorul regiunii, care nu a fost numit.

Potrivit Fars, „atacul israeliano-american” a lovit trei companii din zonă, în timp ce „amploarea pagubelor rămâne necunoscută”, a relatat agenţia de ştiri Tasnim.

UPDATE 11:10 - Turcia: O a doua navă aparţinând unui armator turc a traversat Strâmtoarea Ormuz

O a doua navă aparţinând unei companii maritime turceşti a traversat Strâmtoarea Ormuz, a anunţat sâmbătă ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu.

„În momentul izbucnirii războiului, existau cincisprezece nave aparţinând companiilor maritime turceşti. (...) Două dintre aceste cincisprezece nave au traversat”, a declarat ministrul într-un interviu acordat canalului privat turc CNN Turk.

UPDATE 10:15 - Ministru de externe: Polonia trebuie să pregătească un plan B în contextul amenințării lui Trump privind ieșirea din NATO

Polonia ar trebui să aibă soluții pentru o posibilă retragere a Statelor Unite din NATO și să vină cu aranjamente alternative de securitate pentru a evita să fie luată prin surprindere, a declarat în această săptămână principalul diplomat al țării.

Ministrul de externe Radoslaw Sikorski a spus într-o declarație că remarcile președintelui SUA, Donald Trump, din această săptămână despre luarea în considerare a unei ieșiri din alianța de securitate ar trebui luate în serios, scrie Strypes.com.

UPDATE 9:30 - Liban: Noi atacuri israeliene asupra Beirutului după distrugerea unui pod

Armata israeliană a bombardat din nou suburbiile sudice ale oraşului Beirut sâmbătă, susţinând că vizează infrastructura Hezbollah după ce a distrus un pod peste râul Litani în estul Libanului, informează AFP.

Trei forţe de menţinere a păcii ale ONU au fost rănite vineri într-o explozie produsă în interiorul unei instalaţii ONU din apropierea oraşului El Adeisse (sudul Libanului). Forţa Interimară a Naţiunilor Unite în Liban (UNIFIL) a precizat că soldaţii, dintre care doi au fost grav răniţi, erau cetăţeni indonezieni.

Cu câteva zile mai devreme, alte trei forţe de menţinere a păcii indoneziene au fost ucise, tot în sudul Libanului, unde Israelul şi Hezbollah se luptă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

UPDATE 9:10 - Iranul execută doi bărbați acuzați de legături cu un grup de opoziție - PRESĂ

Iranul a executat doi bărbați despre care susține că au fost condamnați pentru legături cu Organizația Mujahedinilor Poporului din Iran și pentru implicarea în atacuri armate, potrivit presei de stat.

Autoritățile iraniene afirmă că cei doi făceau parte dintr-o rețea afiliată grupării de opoziție, considerată teroristă de regim. Execuțiile au avut loc în contextul unei serii recente de măsuri similare împotriva persoanelor acuzate de colaborare cu organizații ostile statului.

Aceste cazuri vin pe fondul tensiunilor interne și al intensificării acțiunilor autorităților împotriva opoziției.

UPDATE 8:40 - Resturi dintr-o interceptare aeriană au lovit o clădire din Dubai aparținând unei companii americane

Resturi rezultate în urma unei interceptări aeriene au căzut pe fațada unei clădiri aparținând companiei Oracle, în zona Internet City din Dubai, au anunțat autoritățile locale.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului, însă evenimentul ridică semne de îngrijorare privind securitatea în regiune.

Authorities confirm that they responded to a minor incident caused by debris from an aerial interception that fell on the facade of the Oracle building in Dubai Internet City. No injuries were reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 4, 2026

Compania Oracle se află pe o listă de 18 firme americane pe care Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a anunțat că le va viza, ca reacție la atacurile asupra Iranului.