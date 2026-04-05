UPDATE - Zelenski, întâlnire trilaterală la Damasc cu Siria și Turcia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a participat la o întâlnire trilaterală la Damasc, alături de reprezentanți ai Siriei și Turciei, în cadrul vizitei oficiale efectuate pe 5 aprilie. Discuțiile au vizat teme importante, de la securitate și apărare până la situația regională influențată de evoluțiile din jurul Iranului, dar și cooperarea în domenii precum energia și infrastructura.

„Clădim noi relații, noi oportunități și ne extindem eforturile pentru a asigura securitatea”, a transmis Zelenski, precizând că au fost abordate și aspecte legate de securitatea alimentară și de modul în care pot fi gestionate efectele războiului.

Liderul ucrainean a subliniat că discuțiile au inclus și procesul de negocieri privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar și pașii necesari pentru reconstrucție și stabilitate. Totodată, el a mulțumit autorităților siriene pentru primirea delegației și a reamintit că Ucraina a susținut noua conducere de la Damasc după căderea regimului Assad.

„Suntem pregătiți să continuăm să sprijinim stabilitatea și dezvoltarea. Vom colabora și mai strâns pentru ca popoarele și țările noastre să devină mai puternice și pentru ca economiile noastre să poată crește și ele mai puternice”, a mai spus Zelenski.

UPDATE - Ucraina neagă implicarea după descoperirea de explozibili lângă conducta TurkStream

Ucraina a respins ferm orice legătură cu incidentul din Serbia, unde au fost descoperiți explozibili în apropierea unei conducte de gaze care alimentează Ungaria.

„Respingem categoric încercările de a lega în mod fals Ucraina de incident... Ucraina nu are nicio legătură cu acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi.

Acesta a mers mai departe și a sugerat că ar putea fi vorba despre o provocare: „Cel mai probabil, o operațiune sub steag fals rusesc, ca parte a interferenței masive a Moscovei în alegerile din Ungaria”.

UPDATE 16:30 - Atacuri repetate asupra infrastructurii energetice: dronele rusești au vizat din nou instalațiile Naftogaz

În dimineața zilei de 5 aprilie, mai multe instalații ale Grupului Naftogaz din regiunile Poltava și Sumy au fost atacate cu drone rusești. Țintele au inclus o unitate de producție de gaze din Poltava, deja afectată în ziua precedentă, dar și o altă instalație din Sumy, unde în urma impactului a izbucnit un incendiu. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a limita pagubele. Angajații nu au fost răniți, aceștia fiind în adăposturi în momentul atacurilor.

Aceste lovituri se înscriu într-o serie mai amplă de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene. În ultimele săptămâni, instalații similare au fost vizate în mod repetat, inclusiv la finalul lunii martie, când bombardamentele au provocat distrugeri importante și chiar pierderi de vieți omenești. De la începutul anului, instalațiile Grupului Naftogaz au fost atacate de peste 40 de ori.

UPDATE 12:10 - Viktor Orbán spune că au fost găsiți explozibili lângă conducta vitală Ungaria-Serbia

Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat duminică, după o convorbire telefonică cu președintele sârb Aleksandar Vučić, că autoritățile din Serbia au descoperit explozibili de mare putere și dispozitive necesare detonării în zona infrastructurii critice de gaze care leagă Serbia de Ungaria. Liderul de la Budapesta a precizat că ancheta este în desfășurare și că a convocat pentru după-amiază un consiliu extraordinar de apărare.

UPDATE 10:20 - Soldații NATO sunt „deconectați de realitățile de luptă modernă”. Mark Rutte: Alianța „ia lecții din experiența de război a Ucrainei"

Militari ucraineni și experți în domeniul apărării au identificat, în cadrul antrenamentelor și exercițiilor comune, o diferență clară între experiența acumulată de Ucraina în războiul modern și doctrinele folosite încă de multe armate din NATO. Aceștia se tem că alianța se adaptează prea lent la amenințările actuale.

„Majoritatea lucrurilor pe care le-am învățat acolo nu sunt aplicabile realităților noastre”, a declarat pentru EFE Mikita, veteran al armatei ucrainene care a beneficiat de instruire militară de bază într-o țară NATO, scrie EFE.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Reziduuri (de la dronele doborâte) au avariat o secţiune a unei conducte petroliere din apropierea portului Primorsk”, a declarat guvernatorul Alexander Drozdenko pe Telegram, fără a specifica amploarea sau natura pagubelor.

Apărarea aeriană rusească a distrus 19 drone şi nu au fost raportate victime, potrivit autorităţilor ruse. Portul Primorsk este situat între graniţa cu Finlanda şi oraşul important Sankt Petersburg.

În martie, un atac anterior cu drone a provocat un incendiu într-un rezervor de combustibil, Kievul susţinând că a vizat un terminal petrolier.

Atacuri ucrainene au fost deja înregistrate în această regiune a Leningradului, dar nu mai reprezintă un front major în conflictul dintre Rusia şi Ucraina din februarie 2022.