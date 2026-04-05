UPDATE "Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.



Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!", transmite Echipa Națională a României într-un mesaj postat duminică pe contul de Instagram.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au anunțat că Mircea Lucescu a suferit mai multe aritmii pe timpul nopții, adică bătăi haotice ale inimii. Fostul antrenor al Naționalei nu a mai răspuns la tratament, motiv pentru care starea lui s-a agravat și a fost transferat de urgență la Terapie Intensivă.



În urmă cu două zile, Mircea Lucescu a fost surprins de jurnaliști, pe holurile spitalului, în timp ce făcea ultimele controale înainte să fie externat. La scurt timp, fostul antrenor al Naționalei a suferit un infarct.



Mircea Lucescu a fost internat la sfârșitul săptămânii trecute după ce a leșinat în fața jucătorilor la Mogoșoaia. Staful medical al echipei a fost cel care i-a acordat primul ajutor până la venirea celor două echipaje SMURD.



Medicii au declarat că fostul selecționer al Naționalei a suferit atunci o tulburare majoră de ritm cardiac. Secunzii săi au condus Echipa Națională la Bratislava.



Lucescu a povestit ulterior de pe patul de spital că s-a enervat foarte tare în momentul în care a început să facă analiza meciului cu Turcia. Lucescu a declarat că a simțit că nu mai poate să respire normal și că a mai avut astfel de incidente și în trecut.

Comunicatul medicilor de la Spitalul Universitar

"Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenției publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție.

Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB".