„Cele 17 miliarde au fost luate de noi împrumut, sub pretextul, am fost manipulați, că noi cu ei vom dezvolta industria de armament națională, o industrie extraordinar de puternică. 4 miliarde s-au dus la autostrăzi, dar ele s-au luat nu pentru noi, ci ca să îl ajute pe Zelenski, încolo de la Pașcani, și în rest cumpărăm.

Păi era vorba că dezvoltăm... În primul rând zici: «Bă, armata are armamentul ăsta, da? Ce îi trebuie armatei, ca să cumpere sau să fabrice?». Trebuie să vezi unde stai prost, că nu poți să cumperi gloanțe când tu ai pline. Nu cumperi pe ideea că a venit Macron și a zis: «Iogul-logul, am o rugăminte... Nicușor Dan, te rog frumos, nu te rog, cumpără-mi și mie niște corvete». Nu! Dacă ai nevoie... dar la noi așa este.

România cu 17 miliarde este `proasta satului` îmbogățită, da? Și toți au pus ochii pe ea din Occident: «Bă, aia are bani, are bani..». Vine Macron, îl cheamă pe Nicușor Dan și zice așa la o fripturică: «Aveți bani?». «Da!». «Ooo, foarte bine, cumpărați-ne și nouă niște corvete!». Bun. Nicușor Dan dă, că nu dă de la el, da? Din împrumutul ăla.

După asta află Merț (n.r. Friedrich Merz), zice: «Bă, cum bă, ăla, România a cumpărat de la Franța? Păi avem și noi nevoie!». Pac, te invită acolo: «Bă, ai bani, da?». «Mai am niște bani». «Ooo, ia cumpără-ne și de la noi niște nu știu, puști mitralieră». Bun, cumperi. Mai vine și Trump cu ambasadorul american... și în felul ăsta «proasta satului», care e România, rămâne fără niciun ban. Rămâne datoare la bancă, că a luat împrumut 17 miliarde...”, a declarat Ion Cristoiu.