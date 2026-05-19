Descoperire șocantă într-o doză de energizant! O tânără susține că a găsit un șoarece mort după ce a băut jumătate din băutură

O întâmplare revoltătoare a stârnit un val uriaș de reacții pe rețelele sociale, după ce o tânără a susținut că a găsit un șoarece mort într-o doză de energizant din care consumase deja aproape jumătate.

Tânăra a făcut descoperirea după ce a simțit ceva ciudat

Ceea ce părea o băutură obișnuită s-a transformat rapid într-un moment de groază. Femeia a povestit că, în timp ce consuma energizantul, a simțit ceva atingându-i buzele și, inițial, a crezut că este vorba despre gheață sau despre o bulă de acid.

Curioasă și speriată în același timp, aceasta a verificat interiorul dozei și a avut un șoc: în băutură se afla un șoarece mort.

Potrivit relatării sale, rozătorul plutea în lichid, iar tânăra băuse deja aproximativ jumătate din conținut înainte să observe.

Imaginile au devenit virale pe internet

Femeia a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare presupusul șoarece rămas blocat în doză. Imaginile au devenit rapid virale și au provocat reacții puternice din partea internauților.

Mulți utilizatori s-au declarat dezgustați și au spus că nu vor mai consuma băuturi direct din doză după apariția acestui caz.

„Imaginează-ți să iei o gură, iar băutura să te muște înapoi”, a comentat un utilizator în mediul online.

Un alt internaut a scris: „Dacă totul este real, compania ar putea avea probleme serioase”.

Oamenii se întreabă dacă incidentul este real sau regizat

În timp ce imaginile continuă să circule pe internet, părerile sunt împărțite. Unii cred că incidentul este autentic și cer verificări urgente privind siguranța produselor alimentare, în timp ce alții suspectează că întreaga situație ar putea fi regizată pentru atenție online.

Subiectul a devenit rapid viral, iar numeroase persoane și-au exprimat îngrijorarea privind posibilele riscuri pentru sănătate în astfel de situații.

Până în acest moment, nu au fost oferite informații oficiale despre compania producătoare a băuturii sau despre eventuale investigații legate de incident.