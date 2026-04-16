Riscurile consumului de energizante cresc odată cu cantitatea, cu asocierea cu alcool sau cu consumul pe stomacul gol. Cofeina și alți stimulanți pot provoca palpitații, creșterea tensiunii, tremor, anxietate, iritabilitate și tulburări de somn. La unele persoane, pot declanșa episoade de aritmie sau pot agrava refluxul și gastrita.

Recomandarea practică este moderația și evitarea combinațiilor riscante, mai ales la adolescenți, persoane cu hipertensiune, boli cardiace, anxietate sau tulburări de somn. Dacă apar durere în piept, amețeală severă, leșin, palpitații persistente sau stare de agitație intensă, este importantă evaluarea medicală.

