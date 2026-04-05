Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 11:00, în zona Mittelangeln, în timpul unei activități de căutare a ouălor de Paște. Un arbore de aproximativ 30 de metri s-a rupt și a căzut peste mai multe persoane, prinzând patru dintre ele sub trunchi. O adolescentă de 16 ani și o tânără de 21 de ani au murit pe loc, iar copilul de doar 10 luni al femeii a fost transportat de urgență cu elicopterul la un spital din Kiel, unde a murit ulterior din cauza rănilor.

Răniți și intervenție de urgență în pădure

O altă tânără, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănită și a fost transportată la un spital din Heide, unde a fost operată. Alte persoane au suferit răni ușoare. Autoritățile nu au oferit deocamdată un număr exact al celor afectați. În momentul incidentului, în zonă se aflau aproximativ 50 de persoane, rezidenți și îngrijitori de la un centru din apropiere, care participau la activitatea organizată de Paște. După incident, consilieri specializați au intervenit pentru a oferi sprijin psihologic celor prezenți.

Primele informații arată că arborele ar fi fost doborât de vântul puternic, în condițiile în care vremea a fost instabilă în nordul Germaniei pe parcursul zilei de duminică. Totuși, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă arborele era deja afectat sau prezenta semne de slăbire. Departamentul silvic regional a fost informat, iar verificările continuă pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.