Anunțul a venit după o discuție telefonică cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić. „Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu preşedintele sârb Aleksandar Vučić. Autorităţile sârbe au descoperit explozibili de mare putere şi dispozitivele necesare activării acestora la infrastructura critică de gaze care leagă Serbia de Ungaria. Ancheta este în desfăşurare”, a transmis Viktor Orban pe Facebook.

Reacție dură de la Budapesta: „Un atac asupra suveranității”

Situația a fost comentată și de ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, care a vorbit despre gravitatea incidentului și despre implicațiile sale directe asupra securității energetice.

„Astăzi este Duminica Paştelui. Dacă există o zi care ar trebui să fie despre pace şi linişte, atunci aceasta este. Cu toate acestea, nu cu mult timp în urmă am primit notificarea din partea prietenilor noştri sârbi că cineva a încercat să arunce în aer conducta de gaze TurkStream pe teritoriul Serbiei”.

Acesta a subliniat că infrastructura este esențială pentru aprovizionarea Ungariei și că orice atac asupra ei este perceput ca o amenințare directă.

„Respingem cu cea mai mare fermitate un nou atac împotriva suveranităţii noastre, deoarece un atac asupra securităţii aprovizionării noastre energetice nu poate fi interpretat altfel decât ca un atac asupra suveranităţii noastre”.

Miza economică: prețuri mai mari la energie

Ministrul a explicat și consecințele pe care le-ar avea o eventuală oprire a conductei. Fără TurkStream, Ungaria ar fi nevoită să cumpere gaze la prețuri mult mai mari, ceea ce ar afecta direct populația.

„Atât timp cât noi suntem aici, cât timp Ungaria are un guvern naţional suveran, ne vom apăra, vom proteja securitatea aprovizionării energetice şi vom apăra şi sistemul de reducere a costurilor la utilităţi. Nu vom permite ca cetăţenii ungari să fie obligaţi să plătească de trei ori mai mult pentru energie”.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească cine se află în spatele acestui incident și cât de aproape s-a ajuns, de fapt, de o explozie.