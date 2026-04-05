Avem aici o imagine publicată pe rețelele de socializare de către consiliera prezidențială Ana Maria Gîrjan, o imagine din campania pentru alegerile locale din anul 2024, atunci când președintele Nicușor Dan a mai câștigat un mandat de primar pe care mai apoi l-a lăsat pentru a ajunge președinte.

În această imagine apar doi dintre suspecții citați de surse judiciare, potrivit Realitatea PLUS. Pe de o parte, Mihai Cojocaru - cel care este producător executiv și cofondator la C.S. Studio, o companie care ar fi fost implicată, printr-un colaborator, care este cel care a făcut acele fotografii publicate de Elena Lasconi în timpul campaniei electorale în cadrul acestei acțiuni de kompromat.

Cel de lângă Mihai Cojocaru este, de asemenea, citat de surse judiciare. Bicuți Andrei Gabriel este administrator al SC Training Private Group SRL și, î,preună cu tatăl acestuia, ar fi fost implicați amândoi în organizarea acestei acțiuni de kompromat. Mai exact ar fi trasat sarcini directe, spun surse judiciare, încă din luna aprilie a anului 2025 pentru organizarea acelei acțiuni. Lângă cei doi este chiar consiliera președintelui, Ana Maria Gîrjan, și președintele Nicușor Dan.

La această postare, de altfel, a comentat și unul dintre cei doi, Andrei Bicuți. Comentariul a primit un like din partea consilierei prezidențiale Ana Maria Gîrjan, cea care a făcut această postare.

Într-una dintre imaginile publicate la acea vreme de Elena Lasconi, este vorba despre imaginea în care era înfățișat, cel puțin așa susținea Lasconi, Florian Coldea. Acest personaj, în realitate, spun surse judiciare, ar fi fost jucat de Cojocaru Marian. Nu este clar dacă este doar o coincidență de nume, numele de Cojocaru Marian față de Cojocaru Mihai.

În realitate, spun surse judiciare, cele trei personaje ar fi fost doar jucate de alte persoane, iar mai apoi fețele doar ar fi fost modificate folosindu-se anumite softuri. Procurorii cercetează în continuareacest caz. Mihai Cojocaru a recunoscut deja că a făcut parte din campania lui Nicușor Dan și ar fi fost deja chemat inclusiv la audieri.