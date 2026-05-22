Revoltă în aparatul de lucru al Guvernului! Premierul interimar Ilie Bolojan, somat să clarifice o numire controversată

Sindicatul Guvernului cere clarificări premierului interimar Ilie Bolojan și șefului SGG, Dan Reșitnec, privind o numire controversată. Reprezentanții angajaților vor să afle dacă Sorina Oancea va fi instalată la conducerea Serviciului de monitorizare a întreprinderilor de stat.

Discursul despre austeritate, tăieri de cheltuieli și curățenie în administrația publică se lovește frontal de realitatea aranjamentelor de culise. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a lansat o ofensivă publică dură la adresa premierului interimar Ilie-Gavril Bolojan și a secretarului general al Guvernului, Dan Reșitnec, acuzând Executivul de un dublu standard flagrant: reguli stricte și blocaje pentru funcționarii de rând, dar flexibilitate și „uși laterale” deschise pentru oamenii cu propusă susținere politică.

Mărul discordiei îl reprezintă informațiile conform cărora, la nivelul Secretariatului General al Guvernului (SGG), se pregătește instalarea Sorinei Oancea (fostă directoare la ADP Sector 1) într-o funcție de conducere în cadrul Serviciului de monitorizare a întreprinderilor și instituțiilor publice.

„Ridicol administrativ perfect” sub masca reformei

Sindicaliștii subliniază ironia profundă a situației și taxează direct ipocrizia de la vârful Executivului. În timp ce Ilie Bolojan promovează proiecte de acte normative care să înghețe total transferurile și detașările în administrație până la finalul anului 2026, invocând controlul risipei, pe sub masă se pregătește o numire cu puternic iz politic.

Situația este catalogată de reprezentanții angajaților drept un „ridicol administrativ aproape perfect”. SAALG ridică o întrebare legitimă care dărâmă soclul de reformator al premierului interimar: se blochează mobilitatea funcționarilor doar atunci când aceștia nu au carnet de partid sau utilitate politică? Pentru membrii formațiunilor aflate la putere există excepții de la regulile de austeritate ale domnului Bolojan?

SGG nu este agenție de plasare pentru politicieni rămași fără scaun

Criticile aduse capacității instituționale a SGG sunt devastatoare. Sindicatul consideră de neînțeles cum o instituție cheie, ticsită cu experți, consilieri și funcționari cu vechime în monitorizarea companiilor de stat, nu poate găsi pe plan intern un singur profesionist capabil să preia conducerea acelui serviciu.

Mesajul transmis liderilor politici este extrem de tăios: SGG nu trebuie să funcționeze ca un adăpost sau o agenție de plasare a forței de muncă pentru politicienii care au pierdut alegerile sau au rămas fără funcții. Mai mult, sindicaliștii amintesc că însăși organizația PNL Sector 1 o ataca dur în mai 2024 pe Sorina Oancea, acuzând în termeni extremi un concurs presupus aranjat la Primăria Sectorului 1. Faptul că astăzi Guvernul pare gata să o preia în structurile sale centrale fără explicații clare arată o lipsă totală de criterii profesionale transparente.

„Austeritate pentru salariați, oportunități pentru clientelă”

Noni-Emil Iordache, președintele SAALG, a criticat dur abordarea duplicitară a premierului interimar, somându-l să aplice regulile în mod egal, nu doar celor care nu beneficiază de protecție politică sau rețele de influență. Sindicatul refuză să accepte ca managementul public să devină brusc creativ și generos doar când în ecuație apar oameni cu spate politic.

În acest sens, organizația sindicală a solicitat oficial și public clarificări imediate:

Indicarea exactă a mecanismului juridic prin care Sorina Oancea ar urma să fie adusă la SGG (transfer, detașare sau numire temporară);

Publicarea criteriilor profesionale care ar recomanda-o pentru administrarea companiilor de stat;

Justificarea ignorării resursei umane deja existente în interiorul Secretariatului General.

Ultima redută a demnitarilor demiși

Tonul final al textului indică o atmosferă de final de epocă la Palatul Victoria, unde demnitarii demiși de Parlament par disperați să își „înșurubeze” apropiații în structurile de execuție ale statului înainte de a pierde complet pârghiile de control și influență.

Sindicaliștii avertizează că funcțiile publice nu sunt proprietatea privată a partidelor și nici șuruburi de fixare a clientelei. SAALG a anunțat că va monitoriza strict cazurile de acest gen și va reacționa public la orice tentativă de politizare camuflată a aparatului guvernamental.