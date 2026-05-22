Explozie la o rafinărie MOL din Ungaria. Un mort şi mai mulţi răniţi
Explozie. FOTO: hirado.hu
O explozie care s-a produs vineri la o rafinărie deţinută de compania petrolieră maghiară MOL, în Tiszaújváros, în nordul Ungariei, s-a soldat cu un mort şi „mai mulţi” răniţi, potrivit presei locale.
Prim-ministrul Péter Magyar a transmis într-o postare pe Facebook că ministrul energiei, István Kapitány, însoţit de preşedintele-director general al MOL, Zsolt Hernádi, se îndreaptă spre locul incidentului.
Imaginile surpinse la faţa locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalaţiei.
Premierul a subliniat că explozia a avut loc în momentul repornirii uzinei, după lucrările de întreţinere, la unitatea Olefin 1.
Din datele preliminare, o persoană şi-a pierdut viaţa, iar 7 persoane au suferit arsuri grave. Prim-ministrul Péter Magyar a transmis condoleanţe familiei persoanei decedate.
Operaţiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfăşurare, iar o conductă avariată arde intens.
Laboratorul mobil de protecţie civilă a sosit la faţa locului şi efectuează măsurători, dar până în prezent nu s-au înregistrat concentraţii de substanţe periculoase peste limitele admise, a informat premierul pe Facebook.
Circumstanţele accidentului sunt investigate de experţi, a anunţat compania MOL.
