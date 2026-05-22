Fifor îl atacă dur pe Ilie Bolojan: „Premierul-kamikaze care vulnerabilizează România. Se comportă ca și cum ar avea țara pe persoană fizică”
Mihai Fifor și Ilie Bolojan
Senatorul PSD Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că depășește limitele unui premier interimar și că ia decizii fără legitimitate politică. Fifor susține că, după demiterea Guvernului prin votul Parlamentului, Bolojan ar trebui să se limiteze strict la administrarea treburilor curente și nu să intervină în proiecte strategice ale statului.
Social-democratul afirmă că declarațiile și acțiunile lui Bolojan ar afecta credibilitatea României în relația cu partenerii externi și investitorii. Mihai Fifor îl acuză că a creat tensiuni economice prin mesajele publice despre situația țării și că încearcă să influențeze proiecte importante fără să mai aibă mandat politic deplin.
În final, senatorul PSD spune că România are nevoie urgentă de stabilitate și responsabilitate, nu de „experimente toxice”, cum numește el actuala conducere interimară. Fifor avertizează că acțiunile lui Ilie Bolojan ar putea avea consecințe grave pe termen lung și vorbește chiar despre riscul unui posibil abuz de putere.
