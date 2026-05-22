Doliu în muzica românească! DJ Bob Fontana, legenda trupei Ro-Mania, s-a stins din viață la doar 44 de ani

Industria muzicală din România este în doliu după decesul lui Bogdan Ghiță, cunoscut publicului sub numele de scenă DJ Bob Fontana, unul dintre artiștii asociați cu valul muzicii de petrecere care a marcat anii ’90 și începutul anilor 2000.

Anunțul a fost făcut de foștii săi colegi din trupa Ro-Mania, proiect fondat în 1996 și cunoscut publicului inclusiv prin personajul „Ion din România”.

DJ Bob Fontana a murit la 44 de ani

Vestea dispariției artistului a fost transmisă printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale de foștii săi colegi, care au evidențiat rolul pe care DJ Bob Fontana l-a avut în evoluția scenei muzicale și în relația cu publicul.

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Bogdan, un om pentru care muzica nu a fost doar pasiune, ci limbajul sufletului său...”, au transmis aceștia, descriindu-l ca pe un artist dedicat complet muzicii și atmosferei create în jurul publicului.

Mesajul a fost urmat de numeroase reacții din partea fanilor, în special a celor care au crescut cu muzica formației în perioada de apogeu a anilor ’90.

Ro-Mania, un fenomen al muzicii de petrecere

Lansată în 1996, trupa Ro-Mania s-a impus rapid ca unul dintre proiectele reprezentative ale muzicii de petrecere din România, într-o perioadă în care acest stil câștiga popularitate atât în cluburi, cât și în emisiuni TV și la evenimente private.

De-a lungul timpului, formația a colaborat cu mai mulți artiști și membri, printre care Marius Coman, Andrei Sosoiu, Sorin Mitrea, Mihai Biță și Cătălin Voicu, contribuind la definirea unui stil energic, influențat de muzica dance a epocii.

Pentru mulți ascultători, Ro-Mania a devenit un simbol al începuturilor muzicii de petrecere moderne din România, iar DJ Bob Fontana a fost una dintre figurile asociate acestui fenomen.

Un artist al scenei dance și al evenimentelor live

De-a lungul carierei sale, Bogdan Ghiță a activat atât în proiectele Ro-Mania, cât și în zona evenimentelor și a muzicii dance, într-o perioadă de transformare a industriei muzicale românești.

Colegii îl descriu ca pe un artist dedicat, pentru care fiecare apariție în fața publicului era o experiență construită cu atenție și emoție.

„Fiecare set al lui spunea o poveste, fiecare mix purta o parte din inima lui”, au transmis aceștia.

Dispariția sa lasă un gol în rândul colegilor de breaslă și al fanilor care au urmărit evoluția muzicii de petrecere din ultimele decenii în România.

