Tânărul care a împușcat un bărbat cu un pistol cu bile în Tecuci ar fi atacat și o femeie înainte de incident

Polițiștii din Galați au deschis un nou dosar penal pe numele tânărului de 24 de ani din Tecuci care, pe 19 mai, a tras cu un pistol cu bile din plastic asupra unui bărbat aflat pe o stradă din oraș.

Anchetatorii au stabilit acum că, în aceeași zi, individul ar fi tras și asupra unei femei de 35 de ani, provocându-i răni care necesită între cinci și șase zile de îngrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, incidentul inițial s-a petrecut pe strada Constantin Solomon din Tecuci.

Tânărul se afla la volanul unui autoturism și ar fi oprit lângă un bărbat de 58 de ani, asupra căruia a tras mai multe focuri cu pistolul cu bile din plastic. După atac, șoferul a plecat de la fața locului, însă a fost prins la scurt timp de polițiști. Victima a suferit leziuni în zona abdomenului și la mâna stângă, având nevoie de șapte-opt zile de îngrijiri medicale.

Va fi prezentat instanței cu propunere de arestare

În urma noilor cercetări, polițiștii au stabilit că aceeași armă a fost folosită și împotriva femeii de 35 de ani. Pe numele tânărului a fost întocmit un nou dosar penal pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept. Polițiștii au anunțat că bărbatul urmează să fie prezentat Judecătoriei Tecuci cu propunere de arestare preventivă, anchetatorii considerând că reprezintă un pericol pentru ordinea și siguranța publică.