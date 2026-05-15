Putin vrea discuții cu Xi Jinping despre vizita lui Trump în China. Kremlinul anunță întâlnire „foarte curând” la Beijing

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, speră să discute cu liderul chinez Xi Jinping despre recenta vizită a președintelui american Donald Trump în China, în cadrul deplasării pe care urmează să o facă la Beijing în perioada următoare.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat că vizita lui Putin este deja convenită, iar data exactă urmează să fie comunicată oficial în curând.

Întâlnire Rusia–China cu miză globală

Potrivit oficialilor ruși, discuțiile dintre Vladimir Putin și Xi Jinping vor viza în primul rând relațiile bilaterale dintre cele două state, într-un context marcat de schimburi comerciale considerabile și de cooperare politică extinsă.

În același timp, agenda întâlnirii va include și teme internaționale, într-un moment în care marile puteri își ajustează pozițiile pe scena globală.

Peskov a subliniat că dialogul dintre cei doi lideri rămâne unul constant și strategic, iar întâlnirea de la Beijing va continua această linie de comunicare directă.

Trump, prezent indirect în discuțiile de la Beijing

Un element notabil al vizitei este intenția lui Vladimir Putin de a aborda cu Xi Jinping recenta vizită a președintelui american Donald Trump în China.

Deși nu au fost oferite detalii despre conținutul discuțiilor, Kremlinul sugerează că evoluțiile diplomatice dintre Statele Unite și China vor fi analizate în cadrul dialogului ruso-chinez.

Astfel, întâlnirea de la Beijing se conturează nu doar ca o reuniune bilaterală, ci și ca un moment în care vor fi discutate indirect relațiile dintre marile puteri ale lumii.