Un gigant auto raportează prima pierdere anuală din ultimele șapte decenii. Care este cauza

Schimbarea de direcție a marilor producători auto în privința vehiculelor electrice continuă să producă efecte majore în industrie. Ultima companie afectată este Honda, care a raportat prima pierdere anuală din 1955, potrivit CNN.

Compania japoneză se alătură altor constructori auto care și-au redus investițiile și obiectivele privind electrificarea, pe fondul modificărilor de politică din Statele Unite și al încetinirii cererii pentru vehicule electrice.

Honda și alți producători internaționali și-au recalibrat strategiile după ce administrația Trump a schimbat regulile privind emisiile și a eliminat creditul fiscal de 7.500 de dolari acordat cumpărătorilor de vehicule electrice din SUA. După eliminarea acestui stimulent, vânzările de automobile electrice au înregistrat un declin accentuat.

Anterior, producătorii auto anticipau norme mai stricte privind emisiile, ceea ce i-a determinat să investească miliarde de dolari în dezvoltarea unor game complet electrice pentru următorul deceniu.

Un șoc financiar pentru Honda

Pentru constructorul japonez, rezultatele reprezintă o schimbare majoră după decenii de stabilitate financiară.

Honda a raportat o pierdere de aproximativ 2,6 miliarde de dolari, după ce ajustările contabile legate de proiectele dedicate vehiculelor electrice au eliminat complet profitul estimat anterior.

În anul fiscal încheiat în luna martie, compania a raportat o pierdere de 1,6 trilioane de yeni — echivalentul a aproape 10 miliarde de dolari. Astfel, un profit estimat inițial la aproximativ 7,4 miliarde de dolari a fost transformat într-o pierdere netă de 403,3 miliarde de yeni, adică aproximativ 2,6 miliarde de dolari.

Honda a avertizat că și în actualul an fiscal sunt posibile noi deprecieri ale investițiilor în segmentul electric, însă compania estimează că acestea nu vor genera o nouă pierdere anuală.

Pierderi masive în industria auto

Situația Honda vine într-un context mai larg de dificultăți pentru industria auto.

General Motors a raportat în 2025 pierderi de aproximativ 7,2 miliarde de dolari asociate retragerii din anumite proiecte EV. În același timp, Ford a anunțat pierderi de 17,4 miliarde de dolari, iar Stellantis — grupul care deține mărcile Jeep, Ram, Dodge și Chrysler în America de Nord — a raportat pierderi de 25,4 miliarde de euro, echivalentul a aproape 29,7 miliarde de dolari.

Deși General Motors a reușit să încheie anul pe profit, Ford și Stellantis au fost afectate suficient de puternic de costurile asociate restructurării planurilor pentru vehicule electrice încât să înregistreze pierderi nete.

Presiune tot mai mare din partea Chinei

Pe lângă dificultățile interne și schimbările de strategie, producătorii auto occidentali urmăresc cu îngrijorare ascensiunea constructorilor chinezi.

Companiile din China, orientate puternic către vehicule electrice, își extind tot mai mult influența globală. Chiar dacă prezența lor pe piața americană rămâne încă limitată, concurența pe termen lung este considerată o amenințare importantă pentru marile grupuri auto tradiționale.

