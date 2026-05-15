Revoltă față de cerința impusă de Bolojan. Scriitorii cer anularea obligației e-Factura pentru drepturi de autor

Noile măsuri fiscale care intră în vigoare de la 1 iunie 2026 stârnesc controverse puternice în rândul creatorilor de conținut, scriitorilor și artiștilor. Potrivit legislației adoptate prin OUG 89/2025, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor vor fi obligate să utilizeze sistemul electronic ANAF e-Factura, o schimbare care a generat reacții critice din mediul cultural.

Printre vocile cele mai ferme se numără scriitorul Mircea Platon, care cere viitorului Guvern să renunțe la aceste obligații, acuzând actuala formă a legislației că transformă activitatea artistică într-un proces birocratic excesiv.

Scriitorii, obligați să devină „prestatori de servicii”

Într-o postare publică, Mircea Platon critică dur modul în care statul redefinește statutul celor care câștigă din drepturi de autor, susținând că aceștia sunt tratați ca prestatori de servicii integrați într-un sistem digital complex.

„Sunt scriitor, nu prestator de servicii. Nu pot să mi-l închipui pe vreun scriitor român din trecut emițând e-facturi.

Nu pot să îmi închipui nici vreun scriitor român din viitor emițând e-facturi. Dacă acest abuz bolojenist va persista chiar și după înmormântarea defunctei guvernări, e clar că nu vor mai exista scriitori români pentru că România se descompune bucată cu bucată.

Conform coaliției guvernamentale din ultimii ani, de la 1 iunie 2026 scriitorii trebuie să emită e-facturi pentru a putea primi drepturi de autor. Drepturi de autor care oricum sunt taxate și înregistrate în sistem, deci nu se justifică această măsură decât ca împingere în țarcul digital și ca furt din buzunarul omului, care e silit să plătească arendă digitală la corporațiile care emit e-facturi/semnături electronice.

Adică e obligatoriu să dai bani și timp și demnitate pentru a primi răsplata (nu generoasă și doar ocazională) muncii tale. AJUNGE!

Cer noului guvern să anuleze înainte de 1 iunie 2026 OUG nr. 89/2025 și OUG nr. 6/2026”, a scris acesta pe Facebook.

Critici din zona culturală și freelanceri

Măsura este contestată pe motiv că tratează activitatea culturală și intelectuală la fel ca pe operațiuni comerciale standard, impunând obligații tehnice complexe persoanelor fizice care obțin venituri ocazionale sau reduse.

Mulți freelanceri susțin că vor fi nevoiți să gestioneze platforme digitale, fișiere XML și proceduri fiscale complicate pentru sume relativ mici.

De asemenea, există îngrijorări legate de lipsa de claritate în aplicarea regulilor și riscul interpretărilor diferite din partea autorităților fiscale.

Solicitări de anulare și reacții din mediul online

Scriitorul Mircea Platon nu este singurul care cere revizuirea măsurilor. Traducătoarea și freelancerul Iulia Gorzo a transmis la rândul său critici dure, susținând că reglementările sunt neclare și aplicate incoerent.

Aceasta a ridicat semne de întrebare privind modul în care vor fi interpretate obligațiile pentru persoanele cu activitate ocazională și a acuzat lipsa de clarificări din partea autorităților, în ciuda solicitărilor venite din partea organizațiilor profesionale.

„Ca să zic și eu o chestie, cred că singura reacție OK din partea comunității noastre la bulibășeala cu ro-factura ar fi fost să nu acceptăm un astfel de abuz.

De pildă, deocamdată nu e clar cine trebuie să se înscrie în registrul ro-factura. Toată lumea care are contracte de autor, indiferent de cât de multe/puține? Doar cei care nu reușesc să se înțeleagă cu plătitorul de venit să emită autofactură? De pildă, o persoană salariată sau pensionară, cu cinci contracte de drepturi de autor pe an, e obligată să se înscrie în registru sau nu? Poate că nu, dar îi garantează cineva că nu se pomenește cu amendă, pe baza cine știe căror interpretări asupra „recurenței” făcute de niște funcționari acriți și superficiali care dau mereu vina pe softuri? Cine a interacționat cu ANAF-ul știe bine despre ce vorbesc.

Un stat care introduce niște obligații vagi, despre care nimeni nu înțelege exact cum se aplică – vezi noianul de interpretări apărute în spațiul public – , nu dă clarificări nici măcar când este interpelat (mai multe asociații de lucrători culturali au cerut clarificări de la Min. de Finanțe și ANAF, fără să primească răspuns în termenul legal), dar ne amenință cu amenzi, pe care o să le și dea complet arbitrar, nu e altceva decât celebra brută care compensează pentru propria slăbiciune prin comportament abuziv”, a scris aceasta pe pagina sa de socializare.

Cine intră sub obligația e-Factura

Schimbările legislative sunt introduse prin OUG 89/2025, denumită și „Ordonanța Trenuleț”, publicată în Monitorul Oficial pe 24 decembrie 2025. Actul normativ modifică Codul Fiscal și extinde obligativitatea facturării electronice și asupra persoanelor fizice care obțin venituri din drepturi de autor sau activități independente.

Noile reguli vizează mai multe categorii profesionale, printre care:

scriitori și traducători

jurnaliști și colaboratori media

artiști și fotografi

designeri

creatori de conținut online și influenceri

freelanceri pe contracte de cesiune de drepturi

Sunt excluse persoanele care au venituri exclusiv din contracte de muncă, însă cei care combină salariul cu activități independente intră sub incidența noilor prevederi.

Facturi digitale obligatorii și termene stricte

Începând cu 1 iunie 2026, persoanele vizate vor trebui să emită facturi electronice prin sistemul RO e-Factura al ANAF, inclusiv pe CNP, în anumite situații fiscale.

Procedura presupune mai mulți pași obligatorii: deschiderea unui cont în Spațiul Privat Virtual (SPV), înscrierea în registrul RO e-Factura prin Formularul 082 până la 26 mai 2026, generarea facturilor în format XML conform standardului UBL 3.0 și transmiterea acestora în maximum 5 zile lucrătoare.

În practică, plata poate fi condiționată de validarea facturii în sistemul ANAF, ceea ce înseamnă că lipsa conformării poate duce la întârzieri sau blocaje în încasarea veniturilor.