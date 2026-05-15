Ce șanse are România să câștige Eurovisionul anul acesta? Cotațiile de la casele de pariuri sunt necruțătoare

Pe măsură ce finala Eurovision Song Contest 2026 se apropie, România începe să fie tot mai prezentă în clasamentele caselor de pariuri și ale platformelor de predicții. Reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me”, delegația română este văzută în acest moment drept una dintre posibilele surprize ale competiției.

Interesul pentru evoluția României a crescut vizibil în ultimele zile, odată cu actualizările făcute de platformele specializate în prognoze muzicale și statistice.

România, în top 5 pe Polymarket

Potrivit platformei Polymarket, România se află pe locul 5 în clasamentul șanselor de câștig, cu o probabilitate estimată la aproximativ 5%.

În fața României sunt poziționate Finlanda, Grecia, Australia și Israel, toate considerate în acest moment concurente puternice pentru trofeu.

Și alte platforme de profil plasează România în zona favoritelor. Pe Oddschecker, țara noastră este cotată pe locul 6 înainte de finală, în timp ce Eurovisionworld o poziționează pe locul 5, cu aproximativ aceleași procente de câștig.

Finlanda, marea favorită a competiției

În toate clasamentele internaționale, Finlanda rămâne principalul favorit la câștigarea Eurovision 2026.

Piesa „Liekinheitin”, interpretată de Linda Lampenius și Pete Parkkonen, domină în prezent estimările caselor de pariuri, cu o cotă de câștig estimată între 43% și 50%, semnificativ peste restul concurenților.

Diferența față de următoarele clasate este considerată una consistentă, ceea ce întărește statutul Finlandei de lider detașat înainte de finală.

Piesa României, apreciată pentru mesaj și concept

Melodia „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, a atras atenția încă din faza Selecției Naționale. Piesa se remarcă printr-un mesaj încărcat emoțional și o abordare conceptuală care explorează teme precum anxietatea, presiunea psihologică și vulnerabilitatea personală.

Într-o cheie metaforică, cântecul vorbește despre lupta interioară și fragilitatea emoțională, elemente care au contribuit la vizibilitatea sa în competiție.

Parcursul Alexandrei Căpitănescu și finala de la Viena

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg după câștigarea emisiunii „Vocea României” în 2023. Dincolo de cariera muzicală, artista are un profil academic atipic pentru industria pop, fiind absolventă a Facultății de Fizică și masterandă în fizică medicală.

Finala Eurovision 2026 va avea loc pe 16 mai la Viena și va reuni 25 de țări. România încearcă să obțină un rezultat important în contextul în care cele mai bune clasări din istoria participării sunt locul 3 obținut de Luminița Anghel și Sistem în 2005 și de Paula Seling și Ovi în 2010.