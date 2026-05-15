Momentul în care un bărbat e luat pe sus de vânt în mijlocul unei furtuni devastatoare care a făcut peste 100 de victime - VIDEO

O furtună de o violență extremă a lovit statul indian Uttar Pradesh, transformând în doar câteva ore mai multe districte într-o zonă de dezastru. Vânturi care au depășit 130 de kilometri pe oră, grindină, fulgere și ploi torențiale au provocat prăbușiri de clădiri, blocarea drumurilor și pene masive de curent.

Bilanțul este unul tragic: cel puțin 111 persoane și-au pierdut viața, iar numărul victimelor a continuat să crească pe măsură ce autoritățile au centralizat datele din teren. Unele publicații locale vorbesc chiar despre 117 morți, însă cifra nu a fost confirmată oficial.

Regiunea afectată este una dintre cele mai populate din lume, cu peste 240 de milioane de locuitori, iar furtuna a lovit simultan 26 de districte.

Zeci de districte lovite simultan de haosul meteorologic

Cele mai afectate zone au fost în jurul orașului de pelerinaj Prayagraj, urmate de districtele Bhadohi, Kanpur Dehat și Fatehpur. În unele localități, mai multe persoane au murit în același sat, după ce vântul a smuls acoperișuri și a doborât stâlpi electrici.

În total, peste 72 de persoane au fost rănite, 227 de case au fost distruse, iar aproximativ 170 de animale au pierit în urma fenomenelor extreme.

Martorii vorbesc despre un tablou apocaliptic: copaci dezrădăcinați, drumuri blocate complet și infrastructură electrică prăbușită sub forța rafalelor.

Un bărbat ridicat în aer de vânt: „Am fost aruncat la 25 de metri”

Unul dintre cele mai șocante episoade surprinse în timpul furtunii vine din districtul Bareilly, unde un bărbat a fost luat efectiv de vânt în timp ce încerca să fixeze o placă metalică pe acoperiș.

Imaginile, răspândite rapid pe rețelele sociale, arată momentul în care rafalele puternice ridică structura împreună cu omul aflat lângă ea.

Bărbatul, identificat drept Nanhe Ansari, muncitor zilier, a povestit ulterior experiența din spital.

„Tabla a început să se zguduie din cauza vântului, am cerut o frânghie să o legăm. A venit o rafală puternică. Strânsoarea mea nu s-a slăbit și am fost ridicat aproape 15 metri în aer, aruncat la circa 25 de metri distanță”, a declarat acesta.

El a căzut într-un câmp de porumb inundat și a supraviețuit, deși a crezut că nu va mai trăi.

Autoritățile nu au confirmat oficial autenticitatea imaginilor, însă presa internațională citează verificări realizate prin discuții directe cu victima și agenții de presă locale.

Autoritățile au mobilizat echipe de salvare în regim de urgență

Premierul statului Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a ordonat intensificarea imediată a operațiunilor de salvare și distribuirea de compensații pentru familiile victimelor.

Oficialii au fost instruiți să transmită rapoarte din teren la fiecare trei ore, în încercarea de a accelera intervențiile în zonele izolate.

În același timp, autoritățile centrale au început evaluarea pagubelor și coordonarea ajutoarelor pentru comunitățile afectate.

India, tot mai expusă fenomenelor extreme

Serviciul meteorologic indian avertizează de mai mulți ani asupra intensificării fenomenelor meteo extreme în regiune, în special în perioada pre-musonică, când temperaturile ridicate favorizează formarea furtunilor violente.

Specialiștii leagă aceste episoade de schimbările climatice și de modificarea tiparelor atmosferice.

În acest context, guvernul indian a anunțat recent lansarea unor sisteme de prognoză meteo bazate pe inteligență artificială, menite să îmbunătățească avertizările locale și să reducă impactul unor dezastre similare în viitor.