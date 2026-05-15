Președintele Poloniei a adoptat un urs din România. Ce nume i-a pus

Un moment neașteptat a atras atenția după vizita oficială a președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, în România. Liderul de la Varșovia a decis să „adopte” un urs aflat în grija Sanctuarului de urși LiBEARty din Zărnești, într-un gest simbolic realizat în timpul deplasării sale recente.

Vizita la sanctuar a avut loc după participarea președintelui polonez la Summit-ul B9 de la București, unde au fost discutate teme legate de NATO, securitatea regională și flancul estic al alianței. La scurt timp după discuțiile oficiale, Karol Nawrocki a ajuns la Zărnești, unde a făcut gestul care a devenit rapid subiect de interes public.

„Faceți cunoștință cu Batyr”

Anunțul a fost făcut de reprezentanții președintelui polonez, care au prezentat noul „membru” simbolic al familiei prezidențiale.

„Faceți cunoștință cu Batyr. Ultimele zile au fost pline de discuții despre cele mai importante subiecte - arhitectura de securitate, flancul estic al NATO și politica. Dar s-a mai întâmplat un lucru despre care trebuie să vă povestesc. Președintele a adoptat un alt animal de companie. De data aceasta, puțin mai mare :) Lui Yuki, curajosul câine de la adăpost, rezident al Palatului Prezidențial, i s-a alăturat - deși de la distanță - ursul Batyr”, a transmis un reprezentant al președintelui Poloniei.

Astfel, ursul Batyr devine o „adoptie la distanță”, parte a unui program de susținere a sanctuarului din România.

Legătura simbolică cu un erou din istoria Poloniei

Numele ursului nu a fost ales întâmplător. Potrivit declarațiilor oficiale, Batyr are o legătură simbolică cu o figură legendară din istoria Poloniei — caporalul Wojtek, ursul care a devenit cunoscut pentru povestea sa din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„S-ar putea spune că a primit și propriul său patron - caporalul Wojtek, faimosul urs - a cărui poveste despre parcursul său militar a fost relatată de președinte la Sanctuarul LiBEARty din România. Șeful a promis, de asemenea, că mascota eroicului nostru Urs va ajunge în curând la acel centru, care salvează animale maltratate”, a mai precizat reprezentantul președintelui.

Gestul are și o componentă de susținere a proiectului de protecție a animalelor din România.

Sanctuarul de la Zărnești, unul dintre cele mai mari din Europa

Sanctuarul LiBEARty din Zărnești a fost deschis în 2005 și este considerat unul dintre cele mai importante centre de salvare și reabilitare a urșilor din Europa.

În prezent, pe cele aproximativ 70 de hectare de pădure trăiesc peste 130 de urși salvați din condiții dificile sau din captivitate.

Potrivit descrierilor oficiale, locul este considerat un „colț de rai” pentru animalele recuperate, fiind dedicat bunăstării și protecției urșilor.