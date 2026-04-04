UPDATE 22:36 - Atac cu drone în Sumy: un bărbat rănit și mai multe mașini avariate

Un bărbat de 52 de ani a fost rănit în urma unor atacuri cu drone lansate de trupele rusești asupra districtului Kovpakivskyi din orașul Sumy. Potrivit autorităților locale, o dronă a lovit o parcare, avariind două autoturisme, fără a provoca victime în acel incident.

Într-un atac separat din aceeași zonă, bărbatul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile continuă evaluarea pagubelor, în contextul în care numărul răniților dintr-un atac nocturn anterior din Sumy a ajuns la 13.

UPDATE 20:20 - Ce au discutat Zelenski cu Erdogan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au convenit asupra unor noi măsuri pentru întărirea cooperării în domeniul securității, în urma unei întâlniri desfășurate la Istanbul. Discuțiile au vizat atât relațiile bilaterale, cât și evoluțiile din Europa și Orientul Mijlociu.

„Am discutat despre relațiile bilaterale dintre țările noastre, precum și despre situația din Europa și Orientul Mijlociu. Este important ca acțiunile comune și coordonate să consolideze protecția vieții și să contribuie la asigurarea unei securități sporite a oamenilor din fiecare parte a lumii”, a declarat Zelenski.

Cei doi lideri au stabilit pași concreți pentru cooperare, inclusiv în domenii precum tehnologia, expertiza militară și dezvoltarea infrastructurii de gaze. De asemenea, Ucraina și Turcia analizează proiecte comune în sectorul energetic, iar liderul ucrainean a mulțumit Ankarei pentru sprijinul constant acordat în contextul conflictului.

UPDATE 18:30 - Ucraina a pierdut jumătate din capacitatea energetică, dar a reușit să refacă o parte din producție

Forțele rusești au distrus aproximativ 9 GW din capacitatea de producție a energiei din Ucraina, în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice, însă autoritățile anunță că 4 GW au fost deja recuperați. În contextul în care consumul de iarnă ajunge la 18 GW, aceste pierderi au generat o criză majoră, lăsând milioane de oameni fără electricitate și căldură. Peste 14.000 de lucrători au contribuit la refacerea a 85% din centralele termice și 66% din cele hidroelectrice, în timp ce Ucraina a fost nevoită să importe energie din țări vecine precum România, Ungaria și Slovacia.

În paralel, autoritățile continuă investițiile în producția distribuită și stocarea energiei, iar sprijinul internațional a fost esențial, peste 40 de state furnizând echipamente și fonduri de peste 600 de milioane de euro. Cu toate acestea, atacurile continuă, inclusiv asupra companiei Naftogaz, iar oficialii avertizează că pregătirile pentru iarna următoare trebuie accelerate, în condițiile în care producția de echipamente și refacerea infrastructurii necesită timp și resurse semnificative.

UPDATE 14:00 - Zelenski a sosit la Istanbul pentru o întrevedere cu omologul său turc



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Istanbul pentru o întâlnire cu omologul său turc Recep Erdogan, a anunțat Administrația Prezidențială de la Kiev, potrivit AFP și Reuters.

UPDATE 13:30 - Cinci morți și 19 răniți în urma unei lovituri ruse asupra unei piețe în regiunea Dnipro

Cinci persoane au murit și 19 au fost rănite sâmbătă dimineață în urma unui atac rus cu dronă asupra unei piețe din orașul Nikopol, situat în regiunea Dnipropetrovsk din centrul Ucrainei, au anunțat autoritățile locale, citate de France Presse.



\"\"Cinci persoane - trei femei și doi bărbați - au fost ucise\"\" și 19 au fost rănite, printre care o fată de 14 ani care se află în stare critică, a indicat pe Telegram șeful administrației militare a regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.



Potrivit biroului procurorului regional, atacul rus a avut loc în jurul orei locale 09:50

UPDATE13:05 - Mai mulţi răniţi într-un nou val de atacuri aeriene ruseşti

Atacurile aeriene ruseşti împotriva Ucrainei au rănit cel puţin 14 persoane în noaptea de vineri spre sâmbătă, o noapte marcată încă o dată de un număr mare de atacuri cu drone, în timp ce atacurile din Rusia au provocat moartea unei persoane şi rănirea altor patru.

Rusia a vizat Ucraina cu 286 de drone cu rază lungă de acţiune peste noapte, dintre care 260 au fost interceptate, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene.

În regiunea Sumî (nord), 11 persoane au fost rănite în atacuri asupra „zonelor rezidenţiale şi infrastructurii civile”, potrivit unui comunicat al poliţiei regionale.

Imaginile publicate de serviciile de urgenţă ucrainene arată o clădire ale cărei etaje superioare au fost cuprinse de flăcări peste noapte.

Trei persoane au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk (est), inclusiv un bebeluş de cinci luni şi un băieţel de şase ani, a relatat şeful administraţiei militare regionale, Oleksandr Ganja, pe Telegram.

În Rusia, un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Rostov (sud), la graniţa cu Ucraina, a ucis o persoană şi a rănit grav alte patru în oraşul Taganrog, a relatat sâmbătă dimineaţă pe Telegram guvernatorul regional, Yuri Slyusar.

El a precizat că printre cele patru victime se numără trei locuitori ai oraşului şi un cetăţean străin, iar răniţii se află în stare critică.

Pe Marea Azov, o navă comercială a fost avariată de resturi de dronă care au căzut şi a luat foc, a mai indicat el, adăugând că era vorba de o navă de marfă sub pavilion străin, aflată la câţiva kilometri de coastă.

Oficialul nu a specificat originea acestor atacuri.

UPDATE 10:13 - Atac ucrainean cu drone şi rachete în sudul Rusiei: cel puţin un deces

Un atac ucrainean cu drone şi rachete în sudul Rusiei s-a soldat cu cel puţin un deces, alte patru persoane fiind rănite, şi a cauzat incendierea unui vas sub pavilion străin în Marea Azov, au anunţat sâmbătă oficialităţi ruse, citate de Reuters și preluate de Agerpres.

Guvernatorul regiunii ruse Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că în timpul unui atac cu rachete asupra oraşului Taganrog a fost avariată infrastructura comercială.

Un incendiu a izbucnit la depozitele unei companii logistice, a adăugat Sliusar.

Oraşul rus Togliatti a fost atacat de drone ucrainene, a afirmat guvernatorul regiunii ruse Samara, Viaceslav Fedorişcev. Deocamdată nu este clară natura obiectivelor lovite. Anterior, atacurile ucrainene au vizat un producător local de îngrăşăminte pe bază de azot.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Din cauza reformelor întârziate şi a progresului legislativ lent de la sfârşitul anului 2025 şi începutul anului 2026, Ucraina a ratat termenele limită pentru a debloca miliarde de la principalii săi creditori, spun economiştii, relatează Reuters.

Având în vedere că nevoia de finanţare externă se ridică la 52 de miliarde de dolari în acest an - echivalentul a aproximativ un sfert din producţia economică anuală - situaţia bugetară este disperată.

„Am o listă de proiecte de lege cheie care sunt esenţiale pentru asigurarea finanţării”, a declarat Zelenski într-un comunicat publicat vineri. Acestea variază de la consolidarea sistemului judiciar până la reformarea procedurilor din sectorul energetic.

„Cred că deputaţii din toate partidele trebuie să înţeleagă importanţa acestor proiecte de lege pentru bugetul Ucrainei”, a spus Zelenski, care deţine majoritatea în parlament, dar relaţiile s-au deteriorat.

David Arakhamia, şeful grupului parlamentar al partidului de guvernământ „Slujitorul Poporului”, a declarat că parlamentarii intenţionează să se întâlnească luni pentru a discuta legislaţia cu miniştrii cheie. Votul este programat pentru 7 şi 8 aprilie.

Ucraina depinde de sprijinul financiar occidental în timp ce se luptă cu un inamic mai mare şi mai bine echipat. De la invazia din 2022, Kievul a primit aproximativ 174 de miliarde de dolari ca ajutor economic. Însă anul acesta, finanţarea cheie a fost blocată după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, care menţine legături strânse cu Moscova, s-a opus unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

În schimb, Rusia va beneficia de creşterea preţurilor globale la petrol din cauza războiului din Iran.