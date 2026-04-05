Autoritățile spun că intervenția este necesară pentru siguranța traficului și pentru aducerea infrastructurii la standarde moderne. Proiectul va dura 28 de luni, dintre care patru sunt alocate proiectării, iar restul de 24 de luni lucrărilor propriu-zise.

Ce lucrări sunt prevăzute: de la carosabil la acces pentru persoane cu dizabilități

Planul de modernizare este unul amplu și vizează atât partea de structură, cât și facilitățile pentru utilizatori. Vor fi refăcute benzile de circulație, linia de tramvai, trotuarele și peroanele, iar pereții și zidurile de sprijin vor fi reabilitate.

În același timp, vor fi instalate platforme electrice pentru accesul persoanelor cu dizabilități, vor fi modernizate instalațiile electrice și iluminatul public, iar în pasaj vor apărea și panouri digitale de semnalizare. Proiectul include și amenajarea zonei de la suprafață, inclusiv a spațiilor verzi.

Alte lucrări în Capitală: Lujerului, Obor și Podul Băneasa

Primăria anunță că lucrări similare vor avea loc și la alte pasaje importante din București. Pasajele Lujerului și Bucur Obor, precum și Podul Băneasa, vor intra în reabilitare, toate fiind încadrate în clasa de risc seismic V și având probleme structurale. Intervențiile includ demolarea și înlocuirea unor elemente existente, consolidarea infrastructurii, refacerea marcajelor și instalarea unor sisteme moderne de iluminat și monitorizare.

La Pasajul Bucur Obor va fi instalat și un sistem de detecție a incendiilor. Durata lucrărilor diferă în funcție de complexitate: 33 de luni pentru Pasajul Lujerului, 24 de luni pentru Bucur Obor și 17 luni pentru Podul Băneasa. Proiectele sunt parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din Capitală.