Suveranul pontif a vorbit și despre felul în care oamenii ajung, treptat, să accepte aceste realități dure fără să mai reacționeze. „se obișnuiesc cu violența, se resemnează cu ea și devin indiferenți”, a spus acesta, atrăgând atenția asupra unei stări care se instalează încet, dar sigur, în societate.

Un apel direct la conștiință și responsabilitate

„În lumina Paștelui, să ne lăsăm uimiți de Cristos, să ne lăsăm inimile să fie schimbate de imensa Sa iubire pentru noi. Cine are arme în mâini, să le lase jos! Cine are puterea să dezlănțuie războiul, să aleagă pacea! Nu o pace obținută prin forță, ci prin dialog, nu cu voința de a-l domina pe celălalt, ci de a-l întâlni.

Ne obișnuim cu violența, ne resemnăm cu ea și devenim indiferenți. Indiferenți față de moartea a mii de oameni, indiferenți față de repercusiunile urii și ale dezbinării pe care le seamănă conflictele. Indiferenți față de consecințele economice și sociale pe care le produc, pe care le simțim cu toții.

Există o globalizare a indiferenței din ce în ce mai accentuată, pentru a aminti o frază dragă Papei Francisc, care acum un an, de la acest balcon, a adresat lumii ultimele sale cuvinte, amintindu-ne câtă dorință de moarte vedem în fiecare zi în numeroasele conflicte care afectează diferite părți ale lumii”, a transmis Papa Leon al XIV-lea, în tradiționalul mesaj de Paste „Urbi et Orbi”.

Papa a revenit cu un îndemn clar: „Cei care au arme să le depună! Cei care au puterea de a declanșa războaie să aleagă pacea!”, subliniind că responsabilitatea nu este una abstractă, ci aparține celor care pot lua decizii.

Deși nu a menționat în mod direct un conflict anume în mesajul „Urbi et Orbi”, Papa Leon al XIV-lea a criticat în ultimele săptămâni violențele din lume.