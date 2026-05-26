Rubio, de la New Delhi: „Nu vom face un acord prost cu Iranul. Fie îl rezolvăm diplomatic, fie îl rezolvăm altfel”
Marco Rubio / Foto Profimedia
Secretarul de Stat american Marco Rubio a vorbit din nou în fața presei, duminică, de pe Baza Aeriană Palam din New Delhi, înainte de încheierea vizitei sale oficiale în India.
Iranul — pe muchie de cuțit
Negocierile cu Iranul continuă, dar răspunsul de la Teheran întârzie. Rubio a fost tranșant: președintele Trump nu va semna un acord slab.
„Nimeni nu a fost mai serios în privința amenințării unui Iran nuclear decât președintele Trump. Vom avea fie un acord bun, fie va trebui să rezolvăm altfel. Preferăm acordul”, a declarat Rubio.
Pe masă se află redeschiderea Strâmtorii Hormuz și un termen strict de negociere pe dosarul nuclear — un pachet care, potrivit lui Rubio, are sprijin larg în Golf și la nivel global.
Libanul și Hezbollah
Rubio a confirmat că dosarul libanez este tratat separat. Există un armistițiu de 45 de zile și întâlniri săptămânale între Beirut și Tel Aviv, dar problema reală rămâne Hezbollah.
„Chiar ieri, Hezbollah a cerut răsturnarea Guvernului libanez. Asta ne arată cu cine avem de-a face — un proxy iranian 100%. Atât timp cât există un Hezbollah înarmat, pacea în Liban va fi imposibilă”, a spus Rubio.
Secretarul de Stat a reafirmat totodată dreptul Israelului de a se apăra: „Orice țară din lume are acest drept. Israelul nu face excepție.”
India vs. China — două lumi diferite
Întrebat să compare primele sale vizite în cele mai populate două țări ale lumii, Rubio a fost direct:
„India este o democrație. Este cel mai populat stat al lumii și un aliat strategic puternic al Statelor Unite. China este a doua economie mondială. Trebuie să avem relații cu ambele — dar alianța cu India este cea pe care o celebrăm astăzi aici.”
Un moment de destindere
Înainte de plecare, Rubio a dezvăluit că urmează să viziteze Taj Mahal — una dintre minunile lumii. „Este important să arăți respect față de cultura țării pe care o vizitezi”, a spus el, adăugând cu umor că singurul Taj Mahal pe care îl cunoștea până acum era cel din New Jersey, al președintelui Trump.
