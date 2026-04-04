Prezent la Iași, la Cupa Tineretului AUR (faza națională), desfășurată la baza sportivă Ciric-Iași, președintele AUR George Simion a declarat că formațiunea politică pe care o conduce îl susține în continuare pe Călin Georgescu.

Reporter: Domnule președinte, AUR îl mai susține în continuare pe Călin Georgescu?



George Simion: Se menține, avem nevoie de oameni responsabili la conducere. Țara merge într-o direcție foarte proastă. Ne trebuie un executiv capabil. Noi nu ne dezicem de votul poporului român, ne bucurăm că Georgescu a scăpat de acea umilință de a participa săptămână de săptămână la controlul judiciar. Sperăm să se facă dreptate cât mai repede. Și mai urgent decât atât este ca țara să își revină. Noi rămânem fideli poporului român.

George Simion, mesaj de forță și de la Suceava: susținere fermă pentru Călin Georgescu și apel către români – „Nu mai tăceți”

Liderul AUR a subliniat nemulțumirile tot mai mari ale populației față de actuala guvernare, punând accent pe dificultățile economice și sociale resimțite de români. Simion a reiterat ideea că este nevoie de o schimbare profundă în modul în care este condusă țara și a insistat asupra importanței unui executiv responsabil.

În acest context, el și-a exprimat în mod clar sprijinul pentru Călin Georgescu, pe care îl vede drept o soluție pentru refacerea echilibrului social și economic al României.

„Astazi m-am aflat în țară, în mijlocul oamenilor din Suceava. Am participat la Procesiunea de Florii. Am ascultat disperarea românilor hăituiți în țara lor de propriul guvern. Taxe mărite, concedieri, tăieri, dezinteres și aroganță, toate acestea sunt politica actualului guvern antinațional. Noi, AUR, spunem clar și răspicat, AJUNGE. Avem soluții, avem dorința si specialiștii care să pună în practică o guvernare în interesul României. Sunt consecvent în a susține necesitatea formării unui guvern responsabil, condus de dl. Călin Georgescu, un premier responsabil care poate reface coeziunea socială și poate aduce prosperitate și pace. Pentru ca pacea socială și pacea internațională, sunt fundamentul oricărei creșteri economice.

Români, nu mai tăceți.”

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026