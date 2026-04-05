Doar patru miliardari din topul Forbes au reușit să își păstreze averile după izbucnirea războiului din Golf. În frunte fiind Elon Musk, patronul Tesla și platformei X. Cea mai dură lovitură a venit pentru Bernard Arnault, patronul celei mai mare companii producătoare de bunuri de lux din lume. Omul de afaceri a pierdut 28 de miliarde de dolari și a ajuns de pe locul șapte, la zece.

Jeff Bezos, șeful Amazon, a reușit să urce pe locul trei pentru prima dată din octombrie, în ciuda unei scăderi ușoare, de un miliard de dolari. A făcut schimb de poziții cu Sergey Brin, cofondatorul Google, care a coborât pe locul patru după o pierdere de 18 miliarde. Datele arată clar că cei mai bogați oameni din lume pierd miliarde într-un ritm care urmează îndeaproape evoluția piețelor.