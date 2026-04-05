Cei mai bogați oameni din lume pierd miliarde din cauza războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu

Cei mai bogați oameni ai planetei pierd miliarde din cauza celor două războaie- cel din Orientul Mijlociu și cel din Ucraina. Potrivit datelor centralizate de Forbes, începutul lunii aprilie i-a lăsat pe nouă dintre primii zece miliardari ai planetei fără 100 de miliarde de dolari, fiecare, conform Realitatea PLUS.

Doar patru miliardari din topul Forbes au reușit să își păstreze averile după izbucnirea războiului din Golf. În frunte fiind Elon Musk, patronul Tesla și platformei X. Cea mai dură lovitură a venit pentru Bernard Arnault, patronul celei mai mare companii producătoare de bunuri de lux din lume. Omul de afaceri a pierdut 28 de miliarde de dolari și a ajuns de pe locul șapte, la zece.

Jeff Bezos, șeful Amazon, a reușit să urce pe locul trei pentru prima dată din octombrie, în ciuda unei scăderi ușoare, de un miliard de dolari. A făcut schimb de poziții cu Sergey Brin, cofondatorul Google, care a coborât pe locul patru după o pierdere de 18 miliarde. Datele arată clar că cei mai bogați oameni din lume pierd miliarde într-un ritm care urmează îndeaproape evoluția piețelor.