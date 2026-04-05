Șoferul nu a oprit, a ieșit de pe carosabil și a continuat deplasarea pe un teren viran, unde a abandonat vehiculul și a fugit. Persoana rămasă la fața locului le-a spus polițiștilor că nu știe cine conducea ATV-ul, iar situația părea, pentru moment, neclară.

Tentativă de înșelare: altcineva s-a dat drept șofer

La scurt timp după incident, un tânăr de 24 de ani s-a prezentat în fața polițiștilor și a susținut că el ar fi fost cel care conducea ATV-ul. Detaliul care trebuia să facă povestea credibilă: purta haine similare cu cele ale persoanei care fugise. Doar că lucrurile nu s-au legat așa cum probabil sperau cei implicați. Polițiștii au continuat verificările și au descoperit că întreaga poveste fusese pusă la cale pentru a acoperi identitatea adevăratului șofer.

În urma anchetei, a ieșit la iveală că tânărul care s-a prezentat inițial a mințit. El a recunoscut că fusese convins să declare în mod fals că a condus ATV-ul, primind hainele șoferului și promisiunea unei sume de bani. Între timp, polițiștii au reușit să stabilească cine se afla cu adevărat la volan: un alt tânăr de 24 de ani din Cluj-Napoca, cel care fugise de la locul incidentului.

Bărbatul care a condus ATV-ul fără permis a fost inițial reținut, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Pe lângă fuga de poliție, acesta este cercetat și pentru încercarea de a induce în eroare ancheta. Cercetările continuă, iar polițiștii încearcă să stabilească exact toate detaliile cazului și rolul fiecărei persoane implicate.