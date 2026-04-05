La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au găsit mașina grav avariată, iar șoferul era încarcerat, în stare de inconștiență și în stop cardiorespirator. Salvatorii l-au extras rapid din caroseria deformată, folosind echipamentele de descarcerare, și l-au predat echipajelor medicale.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate sub coordonarea unui medic de la Serviciul de Ambulanță Teleorman, victima nu a răspuns, fiind declarat decesul.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.