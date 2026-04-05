Într-o înregistrare făcută publică de presa locală se vede cum un tânăr este atacat de mai multe persoane. Unul dintre agresori îl lovește în mod repetat cu pumnii și picioarele, în timp ce un altul se apropie amenințător cu un topor. Situația devine tot mai tensionată, iar cei prezenți încearcă să intervină pentru a opri violența.

Intervenția martorilor oprește o tragedie mai mare

În mijlocul conflictului, câțiva martori se implică direct pentru a-l proteja pe tânărul agresat. O femeie iese în evidență prin faptul că intervine fără ezitare, încercând să-l țină la distanță pe agresorul înarmat.

La un moment dat, pentru a-l îndepărta pe acesta, cineva folosește un spray lacrimogen. Reacția nu întârzie: individul se retrage, dar aruncă toporul către grupul de oameni din jur. Toporul aruncat lovește un bărbat de 72 de ani, care se afla în apropiere. Acesta a fost rănit și are nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la spital. După incident, polițiștii au intervenit și au identificat trei suspecți, cu vârste de 19, 26 și 31 de ani, toți din Brăila. Inițial reținuți pentru 24 de ore, aceștia au fost ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta arată că cei trei ar fi agresat un bărbat de 39 de ani și ar fi provocat tulburarea ordinii publice. De asemenea, unul dintre ei este acuzat că a aruncat obiectul tăietor care a dus la rănirea bărbatului de 72 de ani.