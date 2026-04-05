„Tuturor credincioșilor catolici și protestanți din România, le urez un Paște fericit, cu liniște, sănătate și bucurii alături de cei dragi. Să păstrăm credința și să privim înainte cu încredere”, a transmis șeful Guvernului. Acesta și-a încheiat mesajul cu urarea: „Sărbători binecuvântate!”.

Președintele vorbește despre speranță și sensul sărbătorii

Un mesaj similar a venit și din partea președintelui Nicușor Dan, care a ales să pună accent pe semnificația mai profundă a sărbătorii și pe ideea de speranță.

„Le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească. Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului”, a transmis acesta.